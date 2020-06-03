Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
03 ИЮН, 14:24 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

03 ИЮН, 14:24 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

Конференция «Россия и Африка в современном мире»: укрепляя отношения двух стран

03.06.2020 11:52
Комментарии
Конференция «Россия и Африка в современном мире»: укрепляя отношения двух стран

Африканское направление — одно из наиболее приоритетных для внешней политики России, заверил в своем приветственном слове зампредседателя Совета Федерации Ильяс Магомед-Саламович Умаханов.

Новый уровень отношений

4 июня состоится конференция «Россия и Африка в современном мире: новые вызовы и перспективы сотрудничества». Ключевой задачей мероприятия станет определение влияния пандемии на состояние международного сотрудничества, а также последствий коронавирусной инфекции и перспектив развития национального хозяйства и внешних связей государств африканского континента.

В своей приветственной речи Ильяс Умаханов отметил, что сегодня отношения между Россией и Африкой вышли на новый уровень, страны выстраивают прочные политические, экономические и гуманитарные связи.

О том, что африканское направление стало одним из важнейших приоритетов для России говорил и президент России Владимир Путин во время сочинского саммита «Россия – Африка», который состоялся в октябре прошлого года. Тогда мероприятие показало, что российско-африканское сотрудничество имеет колоссальный потенциал развития.

«… Африка начинает выстраивать механизмы постоянного диалогового партнерства Евразийском экономическим союзом в формате проекта «Большой Евразии». Совет Федерации традиционно поддерживает активное сотрудничество с национальными парламентами африканских государств. В фокусе Внимания вопросы развития торгово-экономического гуманитарного сотрудничества», - заявил заместитель председателя Совета Федерации.

Подчеркнув, что важнейшим событием в парламентской дипломатии является парламентская конференция «Россия Африка».

Стратегия по укреплению отношений

Возвращаясь к теме конференции, Ильяс Умаханов отметил, что пандемия коронавируса COVID-19 оказалась серьезным испытанием для всего человечества, включая страны Африки. Вместе с этим Россия продолжает помогать африканским странам. В частности, в Гвинейскую Республику были отправлены российские тест-системы для проведения исследований на коронавирус, а в Конго также планируется направить оборудование и тесты.

Именно в этот период по многим причинам востребованной станет адаптированная стратегия по укреплению долговременных отношений со странами континента, которая будет скорректирована в контексте решений Первого саммита «Россия-Африка».

«С удовлетворением также отмечу, что наша конференция это первый, но, уверен, не последний, совместный проект Института Африки Российской академии наук, Финансового университета при Правительстве России, Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательная исполнительная власти кровно заинтересованы в поддержании на африканском направлении постоянного режима диалога с научным и экспертным сообществом», - заключил Ильяс Умаханов. Выразив надежду, что дискуссии на предстоящем мероприятии окажутся содержательными и плодотворными.

В рамках конференции состоится несколько блоков, участники которых представят доклады по ряду направлений о взаимодействии двух стран. В частности, планируется обсудить такие темы как «Роль России в решении гуманитарных проблем Африки (медицина, образование, стихийные бедствия). Сотрудничество в условиях пандемии COVID-19» и «Мир после пандемии: российско-африканское сотрудничество и новый баланс сил в международных отношениях».

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Цены на газ упадут до нуля. Bloomberg сделало мрачный прогноз для «Газпрома»

Цены на газ упадут до нуля. Bloomberg сделало мрачный прогноз для «Газпрома»
Экономика

Магазины будут закрываться. Каждый третий под вопросом

Магазины будут закрываться. Каждый третий под вопросом
Экономика

Польша требует 50 млн евро от «Газпрома» за «Северный поток-2»

Польша требует 50 млн евро от «Газпрома» за «Северный поток-2»
Политика

Нефть выросла до 40 долларов. Но бюджет России это уже не спасет

Нефть выросла до 40 долларов. Но бюджет России это уже не спасет
Экономика

Сбербанк распродает золото, ВТБ его покупает. Запаса хватит на суверенную страну

Сбербанк распродает золото, ВТБ его покупает. Запаса хватит на суверенную страну
Экономика

Мишустин проверит законность карантинных мер Собянина

Мишустин проверит законность карантинных мер Собянина
Политика

Узнай, страна

В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей

В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей

В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей

В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей

В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест

В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест

В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии

В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии

Новости дня

13:35 Минтруд представил новые правила отпусков Минтруд представил новые правила отпусков
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
12:14 В Минэкономразвития представят дополнительные меры поддержки общепита В Минэкономразвития представят дополнительные меры поддержки общепита
11:53 Россия может лишиться IT-специалистов Россия может лишиться IT-специалистов
11:21 За минувшие сутки в России выявлено 8536 новых случаев инфицирования COVID-19 За минувшие сутки в России выявлено 8536 новых случаев инфицирования COVID-19
10:24 Россияне хранят на текущих счетах в банках 9 млрд рублей Россияне хранят на текущих счетах в банках 9 млрд рублей
09:55 Мишустин поручил проверить указы по коронавирусу Мишустин поручил проверить указы по коронавирусу
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
02 ИЮН, 23:55 Москвичей предупредили о ливнях и грозах 3 июня Москвичей предупредили о ливнях и грозах 3 июня

Узнай, страна!

12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
В институте Минобороны прошло успешное испытание вакцины от COVID-19
12:08 В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей
11:29 В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест
02 ИЮН, 17:04 В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии
02 ИЮН, 12:57 В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ
02 ИЮН, 12:31 В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей В Воронежской области построили новый свиноводческий комплекс на 35 тыс. голов за 1,2 млрд рублей
В Москве на поддержку МСП выделят 288 миллионов рублей
В Москве на поддержку МСП выделят 288 миллионов рублей
02 ИЮН, 12:16 В Тульской области завершен первый этап создания крупнейшего в Европе оленеводческого комплекса В Тульской области завершен первый этап создания крупнейшего в Европе оленеводческого комплекса
01 ИЮН, 14:27 В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей
01 ИЮН, 14:02 В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции
01 ИЮН, 13:08 В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter