Конференция «Россия и Африка в современном мире»: укрепляя отношения двух стран

Африканское направление — одно из наиболее приоритетных для внешней политики России, заверил в своем приветственном слове зампредседателя Совета Федерации Ильяс Магомед-Саламович Умаханов.

Новый уровень отношений

4 июня состоится конференция «Россия и Африка в современном мире: новые вызовы и перспективы сотрудничества». Ключевой задачей мероприятия станет определение влияния пандемии на состояние международного сотрудничества, а также последствий коронавирусной инфекции и перспектив развития национального хозяйства и внешних связей государств африканского континента.

В своей приветственной речи Ильяс Умаханов отметил, что сегодня отношения между Россией и Африкой вышли на новый уровень, страны выстраивают прочные политические, экономические и гуманитарные связи.

О том, что африканское направление стало одним из важнейших приоритетов для России говорил и президент России Владимир Путин во время сочинского саммита «Россия – Африка», который состоялся в октябре прошлого года. Тогда мероприятие показало, что российско-африканское сотрудничество имеет колоссальный потенциал развития.

«… Африка начинает выстраивать механизмы постоянного диалогового партнерства Евразийском экономическим союзом в формате проекта «Большой Евразии». Совет Федерации традиционно поддерживает активное сотрудничество с национальными парламентами африканских государств. В фокусе Внимания вопросы развития торгово-экономического гуманитарного сотрудничества», - заявил заместитель председателя Совета Федерации.

Подчеркнув, что важнейшим событием в парламентской дипломатии является парламентская конференция «Россия Африка».

Стратегия по укреплению отношений

Возвращаясь к теме конференции, Ильяс Умаханов отметил, что пандемия коронавируса COVID-19 оказалась серьезным испытанием для всего человечества, включая страны Африки. Вместе с этим Россия продолжает помогать африканским странам. В частности, в Гвинейскую Республику были отправлены российские тест-системы для проведения исследований на коронавирус, а в Конго также планируется направить оборудование и тесты.

Именно в этот период по многим причинам востребованной станет адаптированная стратегия по укреплению долговременных отношений со странами континента, которая будет скорректирована в контексте решений Первого саммита «Россия-Африка».

«С удовлетворением также отмечу, что наша конференция это первый, но, уверен, не последний, совместный проект Института Африки Российской академии наук, Финансового университета при Правительстве России, Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательная исполнительная власти кровно заинтересованы в поддержании на африканском направлении постоянного режима диалога с научным и экспертным сообществом», - заключил Ильяс Умаханов. Выразив надежду, что дискуссии на предстоящем мероприятии окажутся содержательными и плодотворными.

В рамках конференции состоится несколько блоков, участники которых представят доклады по ряду направлений о взаимодействии двух стран. В частности, планируется обсудить такие темы как «Роль России в решении гуманитарных проблем Африки (медицина, образование, стихийные бедствия). Сотрудничество в условиях пандемии COVID-19» и «Мир после пандемии: российско-африканское сотрудничество и новый баланс сил в международных отношениях».