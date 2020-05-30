Песков рассказал, что сбреет бороду в знак победы над COVID-19

Дмитрий Песков заявил, что как только выйдет на работу в офис, борода сразу же исчезнет.

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль, Путин" сообщил, что когда заразился инфекцией COVID-19, решил отпустить бороду и носить ее до тех пор, "пока не можно будет уже ознаменовать полную победу над коронавирусом - и де-факто, и де-юре". Также он добавил, что избавится от бороды после выхода на работу в офис, пишет ТАСС.

Напомним, что 12 мая Дмитрий Песков заболел COVID-19. 25 мая представитель президента России рассказал, что выписался из больницы и сейчас находится дома.