Совет Европы проверит поправки в Конституцию России

Поправки к Конституции России направят на проверку Венецианской комиссии Совета Европы.

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу проверит поправки, вносимые в Конституцию России. Такое решение Комиссия приняла из-за петиции, авторами которой выступили юрист-конституционалист Станислав Станских и правозащитник Юрий Джибладзе. Документ подписали 120 российских правозащитников, юристов, ученых, политологов, политиков и общественных деятелей, а также более 200 000 россиян.

Поправки проверит Венецианская комиссия, которая занимается анализом принятых в странах-участницах законов и законопроектов по вопросам конституционного права. Тем не менее заключение Венецианской комиссии носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению, пишут Ведомости.