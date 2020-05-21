«Северный поток» освобожден от газовой директивы Евросоюза

Решением Федерального сетевого агентства Германии (BNA) «Северный поток» освобожден от правил Газовой директивы ЕС на германской территории на двадцать лет.

Соответствующая информация поступила от оператора Nord Stream AG. Как напоминает РИА Новости, отсчет действия исключения начался с 12 декабря 2019 года. Что касается «Северного потока – 2», то BNA не стал освобождать этот проект от директивы.

Это решение объясняется тем, что трубопровод не достроили в срок до 23 мая 2019 года. То есть, до даты, когда начали действовать поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза на газотранспортные системы между странами ЕС и третьими государствами.

Суть поправок состоит в следующем: у добывающей компании не должно быть трубопровода, по которому будет доставляться ее газ. Таким образом, они распространяется и на проект «СП–2» и его финального отрезка, расположенного в двенадцати морских милях около берегов Германии.