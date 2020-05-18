В РФ утверждены правила дистанционной продажи лекарств

Для ведения онлайн-торговли аптеки должны будут оформить специальное разрешение.

Правительством утверждены правила продажи лекарственных препаратов в дистанционной форме. Помимо этого, кабинет министров поручил Министерству здравоохранения Российской Федерации в течение нескольких месяцев следить за применением новых правил, а результаты предоставить в виде докладов, сообщает life.ru.

Для того, чтобы получить разрешение на дистанционную торговлю аптечным организациям нужно будет направить заявление и необходимый комплект документов в Росздравнадзор. В течение 5 суток заявление будет рассмотрено. Удалённо можно будет купить лишь безрецептурные препараты.