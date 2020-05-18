Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз в Россию ГМО продуктов

18.05.2020 10:20 Комментарии: 1

В ведомстве ответили отказом на просьбу о запрете на ввоз в России генно-модифицированной сои и шрота, предназначенных для кормления животных.

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим указом от 16 апреля 2020 года упростил доступ на российский рынок генно-модифицированных (ГМО) соевых бобов и шрота, используемых в кормах для животных . Своим указом премьер освободил данную продукцию от государственной регистрации до 1 января 2021 года.

. Своим указом премьер освободил данную продукцию от государственной регистрации до 1 января 2021 года. Губернаторы Белгородской, Курской и Липецкой областей, не согласные с решением Мишустина, просят отменить документ, так как, по их мнению, принятая мера облегчает доступ на российский рынок американским корпорациям, занимающимся выращиванием ГМО продукции. А так как влияние генно-модифицированных продуктов на организм человека еще не до конца изучено, появление их на российском рынке может нести вред здоровью россиян.

Тем не менее, Минсельхоз не поддержал их просьбу. В ведомстве подчеркнули, что рынок испытывает необходимость в поставках данного вида продукции, а запрет приведет к появлению его дефицита. При этом в Минсельхозе подчеркнули, что проверкой ввозимой ГМО продукции будет заниматься Россельхознадзор, а на рынок она поступит только после ее одобрения ведомством, пишет РБК.