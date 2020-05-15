Иностранцы просят Россию вывезти их из США

В настоящее время Россия продолжает вывозить из США своих граждан.

В посольство России в США обратились иностранные граждане с просьбой помочь им покинуть Соединенные штаты и вылететь в Россию. По словам посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, в посольство поступили обращения от граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и некоторых других стран.

При этом Антонов отметил, что в на территорию России из США очередным рейсом вывезено 369 россиян, причем 40 человек из них - это россияне, которые оказались в сложной ситуации в Штатах, проходили лечение или реабилитацию в клиниках США и пожилые люди, пишет РИА Новости.