США помогают России в борьбе с инфекцией COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова не только оказывать помощь странам Европы, но и принимать ее от других государств, включая США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в формате онлайн-конференции рассказал, что российская сторона уже принимает помощь от Соединенных Штатов Америки в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. По его словам, Россия в это непростое время оказывает необходимую помощь всем европейским странам, которые заинтересованы в такой поддержке. Также Лавров отметил, что Москва готова не только оказывать помощь, но и принимать ее от других государств, включая США, пишет РИА Новости.