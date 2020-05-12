Песков отреагировал на идею отменить голосование по Конституции

Поправки к Конституции РФ будут приняты и вступят в силу только по итогам всероссийского голосования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить всенародное голосование по Конституции РФ, поскольку введенные ограничительные меры из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции могут сохраниться в российских регионах до конца текущего года.

"На этот счет есть однозначная позиция президента", - заявил Песков.

Также представитель отметил, что соответствующий указ главы России Владимира Путина уже подписан, пишет РИА Новости.

Напомним, что референдум по поправкам в Конституцию должен был состояться 22 апреля 2020 года, однако президент принял решение перенести его из-за эпидемии коронавируса. Также Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в основной закон страны будут приняты и вступят в силу только по итогам всероссийского голосования.