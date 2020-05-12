Турпоездки между регионами могут разрешить с 1 июня

Поездки предлагают разрешить между регионами, эпидемиологическая ситуация такая сложная.

В России предлагают разрешить внутренний туризм начиная с 1 июня. Письмо об этом написали представители Российского союза туриндустрии (РСТ) и Российской гостиничной ассоциация (РГА) главе Ростуризма Зарине Догузовой. Предлагается разрешить поездки между регионам, хотя бы между теми субъектами, в которых не такая сложная эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости. Мероприятия по восстановлению внутреннего туризма предлагается включить в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни в России.