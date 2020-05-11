В России зафиксировано 11656 новых случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество зараженных в России достигло 221344.

За минувшие сутки в России зафиксировано 11656 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших медики обнаружили в Москве. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в столице отмечено 6169 новых случаев инфицирования за сутки. Всего же в Москве 115909 заболевших.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 221344 человек, выздоровело 39801, скончалось 2009.