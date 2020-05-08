Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

При отсутствии маски или перчаток при появлении на работе, в общественных местах или пользовании транспортом, нарушители обязаны будут заплатить штраф.

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков дал разъяснения по новому распоряжению властей столицы о необходимости носить средства индивидуальной защиты на работе, в общественных местах и транспорте. Так, начиная с 12 мая москвичи и гости столицы должны в обязательном порядке носить и маски и перчатки. По словам Данчикова, если гражданин будет только в маске или только в перчатках, он должен будет оплатить штраф, так как новые правила подразумевают обязательное ношение и маски и перчаток. Штраф за появление на рабочем месте без маски или перчаток составит 4 тыс. рублей, а при пользовании общественным транспортом или такси - 5 тыс. рублей, пишет РИА Новости.