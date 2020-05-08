Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
При отсутствии маски или перчаток при появлении на работе, в общественных местах или пользовании транспортом, нарушители обязаны будут заплатить штраф.
Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков дал разъяснения по новому распоряжению властей столицы о необходимости носить средства индивидуальной защиты на работе, в общественных местах и транспорте. Так, начиная с 12 мая москвичи и гости столицы должны в обязательном порядке носить и маски и перчатки. По словам Данчикова, если гражданин будет только в маске или только в перчатках, он должен будет оплатить штраф, так как новые правила подразумевают обязательное ношение и маски и перчаток. Штраф за появление на рабочем месте без маски или перчаток составит 4 тыс. рублей, а при пользовании общественным транспортом или такси - 5 тыс. рублей, пишет РИА Новости.
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я вот что не пойму.. ладно в метро можно купить и маску и перчатки.. а как быть тем кому до метро ехать на общественном транспорте надо.. и почему маски продают а не раздают в том числе и при входе в магазин за продуктами... на что то многие миллионы сливают а пенсионерам за маски и перчатки даже в магазин сходить за свои покупать надо.... ведь не у всех *лядь есть деньги заказать продукты с доставкой. не у всех есть деньги купить продукты по ценам магазина доставки.. так почему я пенсионер должен платить за маску и перчатки в том магазине где есть нужные мне дешевые продукты со скидкой.. может потому что не только денег но и совести у членов (и не только членов но и других половых органов) правительства нет.. атрофировалась она у них как аппендикс .. вроде как бы и есть а по реальности нет и больше никогда не будет.. сволочи ненасытные. чтоб вам триппер на своих мужьях и женах поймать.. твари зажравшиеся