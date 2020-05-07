Минздрав: коронавирус будет активно распространяться в России до июня

Принятые в стране меры по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса должны помощь предотвратить активную циркуляцию вируса.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказала, как долго коронавирусная инфекция будет распространяться в России. По ее словам, активное распространение вируса продлится в течение трех месяцев, а на территории России коронавирус начал циркулировать в марте. Поэтому, проявлять активность вирус будет минимум до июня.

Также, Малинникова выразила надежду, что принятые в стране меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции помогут остановить распространение вируса и не дадут ему активно распространяться после июня, пишет RT.