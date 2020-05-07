Путин провел телефонные переговоры с Трампом

07.05.2020 18:52 Комментарии

Лидеры обсудили ситуацию с коронавирусом, цены на нефть, контроль над вооружениями и поздравили друг друга с юбилеем Победы над фашизмом.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Главы государств обсудили ситуацию с коронавирусом, подтвердили приверженность эффективному контролю над вооружениями, отметили своевременность заключения новой сделки ОПЕК+, обсудили двусторонние отношения России и США, а также обменялись поздравлениями с юбилеем Победы над фашизмом, пишет РИА Новости.