Курортный сезон в Крыму могут отменить

Из-за коронавируса в Крыму не будут работать предприятия сферы общественного питания, культуры и развлечений.

Во время совещания по предупреждению распространения коронавируса на территории Крыма глава региона Сергей Аксенов заявил, что курортного сезона в Крыму скорее всего не будет. По его словам, пока ситуация с коронавирусом в регионе остается тревожной, не начнут работу предприятия сферы общественного питания, культуры и развлечений.

В настоящее время в Крыму веден режим повышенной готовности, до 1 июня запрещено бронирование и размещение в отелях и гостиницах, а все приезжающие на полуостров, не имеющие разрешения на проживание или собственности, помещаются в обсерватор для прохождения обязательного карантина, пишет ТАСС.