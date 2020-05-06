Европейские астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы из ESO и других исследовательских организаций обнаружили ближайшую к Земле черную дыру, расположенную всего в 1 011 световых лет от нашей солнечной системы в звездной системе HR 6819.

По словам исследователей, это первая черная дыра с двумя звездными спутниками, которые настолько яркие, что их можно наблюдать без какого либо приспособления. Однако саму черную дыру увидеть нельзя. Астрономы обнаружили ее, исследуя, то, что они считали двойной звездной системой или двумя звездами, вращающимися вокруг общего центра масс.

Для наблюдения был использован 2.2-метровый телескоп MPG/ ESO в обсерватории ESO Ла Силья (Чили). В ходе многочисленных наблюдений исследовали установили, что в системе присутствует третий объект - черная дыра.

Несмотря на то, что исследователи не могли непосредственно наблюдать за черной дырой, они определили ее присутствие на основе ее гравитационных взаимодействий с остальными объектами в системе.

Расположение HR6819

Исследование показало, что одно из двух светил вращается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней, а другое находится на гораздо большем расстоянии от черной дыры.

«Скрытый объект, масса какого, практически, в несколько раз превышает массу нашего светила, может быть черной дырой», - сообщил Thomas Rivinius, ученый из ESO.

Система HR 6819 содержит ближайшую к Голубой планете черную дыру, о которой мы теперь знаем, добавил он.

Вторая ближайшая к Земле черная дыра расположена на расстоянии примерно 3 тыс. световых лет от планеты в созвездии Единорога. Но, по словам астрономов, могут быть и другие «скрытые» черные дыры, которые еще предстоит обнаружить исследователям.

Астрофизики подсчитали, что в нашей галактике существует миллионы черных дыр, пишет livescience.com.

Скрытая черная дыра в системе HR 6819 не испускает ярких рентгеновских лучей при сильном взаимодействии со своими спутниками. Астрономы надеются, что в будущем данное открытие поможет найти больше подобных черных дыр в нашей галактике.