Уровень экономической активности в России снизился на 33%

Специалисты Минэкономразвития представили данные по уровню экономической активности в стране.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что уровень экономической активности в России по состоянию на конец апреля снизился почти на треть по сравнению с периодом до начала эпидемии коронавируса в стране. Снижение, согласно данным специалистов ведомства, произошло на 33%. Эксперты министерства рассчитывают уровень экономической активности в стране основываясь на следующих показателях: