Дата окончания эпидемии COVID-19 в России снова перенесена

Ученые отодвинули дату окончания эпидемии коронавируса в России на 24 августа.

Специалисты из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) сделали новый прогноз по ситуации с коронавирусом в России. Согласно новому прогнозу, эпидемия коронавирусной инфекции в России закончится только к 24 августа. При этом ученые не исключают нового переноса даты окончания эпидемии коронавируса. Это, по их словам, будет зависеть от многих факторов, включая и меры, предпринимаемые властями для сдерживания распространения инфекции, пишет РБК.