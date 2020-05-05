В России в 2020 году могут отменить ОГЭ из-за коронавируса

На данный момент принято решение освободить учащихся 9 классов от экзаменов по выбору, они будут сдавать только русский язык и математику.

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в интервью программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" заявил, что в 2020 году ведомство может отменить проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Также он напомнил, что на данный момент принято решение освободить учащихся 9 классов от экзаменов по выбору, они будут сдавать только русский язык и математику, однако, не исключено, что ситуация может измениться.