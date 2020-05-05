За сутки в России инфекцию COVID-19 обнаружили у 10102 человек

За все время эпидемии коронавируса в стране зафиксировали 155370 заболевших.

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой вирусной пневмонии сообщили, что за прошедшие сутки в 83 регионах России обнаружили 10102 новых случая инфицирования COVID-19. В штабе добавили, что наибольшее количество заразившихся выявлено в Москве (5714 человек), Подмосковье (822 человека), Санкт-Петербурге (226 человек) и Нижегородской области (174 человека).

Отмечается, что на 5 мая в Российской Федерации всего зарегистрировано 155370 инфицированных, из них 19865 человек выздоровели, 1451 пациент умер.