Эспер: Россия и Китай угрожают США даже в условиях пандемии коронавируса

Марк Эспер заявил, что Москва якобы продолжает разведку воздушного пространства Америки в районе берегов Аляски, а Пекин наращивает свою деятельность в Южно-Китайском море.

В понедельник, 4 мая, американский министр обороны Марк Эспер заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика угрожают Соединенным Штатам даже в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. По его словам, Москва якобы продолжает разведку воздушного пространства Америки в районе берегов Аляски, а Пекин наращивает свою деятельность в Южно-Китайском море. Также Эспер обвинил российскую и китайскую стороны в том, что они используют сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в мире для продвижения собственных интересов, пишет РИА Новости.