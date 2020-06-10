«Зеленая революция». Глобальный Юг выбирает возобновляемую энергетику

Глобальный Юг сделал рекордные инвестиции в возобновляемую энергетику в 2019 году, говорится в новом отчете о глобальных тенденциях. Аналитики утверждают, что развивающиеся страны опережают более развитые в производстве зеленой энергии.

В прошлом году развивающиеся страны, за исключением Китая и Индии, инвестировали 59,5 млрд. долларов в энергию, не связанную с ископаемым топливом, согласно опубликованному отчету «Глобальные тенденции в инвестициях в возобновляемую энергетику». Вложенные средства в возобновляемые источники энергии развивающимися странами составляет 54 процента от общемирового объема, перевешивая развитые экономики уже пятый год подряд.

Страны, которые являются участниками Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, обязаны в соответствии с Парижским соглашением сократить свои выбросы парниковых газов, чтобы ограничить глобальные повышения температуры в этом столетии на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Возобновляемые источники энергии могут способствовать достижению парижских целей.

Рекордных показателей в этой области достиг Тайвань, который заключил соглашения о трех крупных проектах в области ветроэнергетики, увеличив свои инвестиции на 390% до рекордных 8,8 млрд долларов.

Падение цен

При этом авторы отчета обращают особое внимание на проблему снижения цен и инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии. Соавтор отчета Ангус МакКроне, главный редактор Bloomberg New Energy Finance, говорит, что снижение цен на возобновляемые источники энергии обусловлено большей эффективностью использования ветряных турбин и солнечных батарей, жесткой конкуренцией на рынке и правительственными аукционами для установления тарифов и распределения мощностей.

Страны, включая Южную Африку, Иорданию, Египет, Марокко и Кению, которые были значительными инвесторами в возобновляемые источники энергии, резко сократили инвестиции «в значительной степени из-за пробелов в аукционных программах, и это было основной причиной снижения цен в целом», - говорится в отчете.

Зеленое соглашение

Многие металлы и редкоземельные минералы, необходимые для разработки возобновляемых технологий, добываются в развивающихся странах. Экологические вопросы добычи этих ресурсов важны, особенно в отношении батарей, говорит Ульф Мосленер, руководитель исследований во Франкфуртской школе-Центре Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и соавтор доклада.

Он утверждает, что этому будет способствовать устойчивая финансовая политика, такая как «зеленое соглашение» Европейского союза, которое должно вступить в силу в следующем году. Оно заставит инвесторов учитывать экологические и социальные последствия проектов и будет стремиться стать глобальным стандартом.

Мосленер отметил, что большие гидроэлектрические плотины, которые часто критикуют за вытеснение сообществ и нанесение вреда окружающей среде, исключены из отчета об инвестициях. Также, как и некоторые источники биомассы, такие как скорлупа пальмового ядра и древесные гранулы, которые являются противоречивыми из-за проблем обезлесения.

Энергия будущего

Развивающиеся страны нуждаются в энергии, говорит МакКроне, и они все чаще обращают внимание на возобновляемые источники энергии из-за их растущей доступности.

Рана Адиб, исполнительный директор REN21, аналитического центра по политике в области возобновляемых источников энергии и многосторонней группы управления, говорит, что использование возобновляемых источников энергии является адекватным и доступным энергетическим решением в странах, где большое количество населения все еще не подключено к энергосистеме.

«Это способствует повышению осведомленности населения о возобновляемых источниках энергии среди населения, укреплению их поддержки этих технологий и проектов и, в свою очередь, стимулированию политиков к дальнейшему развитию этих технологий в более широком масштабе», - говорит Адиб.

По ее словам, число развивающихся стран, проводящих политику в области возобновляемых источников энергии, увеличилось до 91 на конец 2019 года по сравнению с 21 в 2004 году.

Коронавирус

COVID-19 оказал непосредственное негативное влияние на проекты по возобновляемым источникам энергии, поскольку строительство было приостановлено, а доступ к капиталу и разрешениям был ограничен. Авторы отчета настаивают, что планы экономического восстановления должны обязательно включать возобновляемые источники энергии.