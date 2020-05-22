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Защита от COVID-19 или вред для здоровья. Социальная изоляция увеличивает преждевременную смертность

22 Мая 2020 459 0 Наука и технологии
Защита от COVID-19 или вред для здоровья. Социальная изоляция увеличивает преждевременную смертность
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В условиях пандемии коронавируса, власти многих стран вводят режимы ограничения, требуя от людей ограничить личные контакты не только с друзьями, но и со своими семьями. Однако немецкие ученые доказали, что социальная изоляция увеличивает вероятность преждевременной смерти на 50%. В основном, из-за отсутствия социальных контактов страдает сердечно-сосудистая система человека.

Согласно новому исследованию, социальная изоляция может повысить риск преждевременной смерти человека, в среднем, до 50%. Немецкие исследователи утверждают, что те, кто живут одни и редко общаются с друзьями и семьей, на 44% чаще умирают рано из-за проблем сердечно-сосудистой системы, в основном, от сердечного приступа или инсульта.

Также выяснилось, что те, кто живут с другими людьми, но не принадлежат к общественным или спортивным группам, то есть не имеют значительных сетей социальной поддержки и большого количества социальных контактов, сталкиваются с такими же проблемами.

Ученые выяснили, что те, кто социально изолирован, почти на 50% чаще умирают рано по любой причине. Исследование также показало, что мужчины более подвержены негативным последствиям для здоровья от изоляции, чем женщины.

В исследовании Heinz Nixdorf Recall (HNR), проведенном доктором Джанин Гроневольд и профессором Дирком М. Херманном, было обследовано 4139 человек без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, которые получили оценку в зависимости от уровня их социальных контактов.

За ними наблюдали в среднем 13 лет, в течение которых 530 умерли, а у 339 произошел фатальный или нефатальный инфаркт или инсульт, пишет EveningStandart.

Д-р Гроневольд говорит: 

«Отсутствие контактов с близкими друзьями и семьей, а также отсутствие поддержки от них могут повлиять на ваше физическое здоровье. Социально изолированные люди могут сильнее реагировать на стресс или страдать от депрессии, которая оказывает физическое воздействие. Этот эффект более сильный для мужчин, чем для женщин, и это может быть из-за того, что мужчины в стабильных партнерских отношениях живут более здоровыми, гуляют или говорят своим партнерам, чтобы они лучше питались. Это исследование говорит нам о том, что наличие крепких социальных отношений очень важно для здоровья вашего сердца, подобно роли классических защитных факторов, таких как наличие здорового кровяного давления, приемлемых уровней холестерина и нормального веса».

Она добавляет: 

«Это, безусловно, тревожное открытие, особенно в период длительных социальных изоляций и необходимости соблюдать социальное дистанцирование. Тем не менее, социальная изоляция - это не только личный контакт, и люди могут получить пользу от общения по телефону». 

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Редакция "Капитала Страны"

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