Зарплаты топ-менеджеров «Газпрома» и «Роснефти» ограничат 30 млн рублей в год 388 0 Экономика img_copyright

Вице-премьер Андрей Белоусов предложит ограничить зарплаты руководителей госкомпаний. Они не должны будут превышать трехкратный размер жалования премьер-министра. Если идея Белоусова найдет поддержку, топ-менеджеры будут получать не более 30 млн руб. в год. Правда, президент Владимир Путин сможет назначать любое вознаграждение выше этой суммы. Это делает инициативу бессмысленной с точки зрения реального ограничения неадекватно высоких зарплат руководства госкомпаний.