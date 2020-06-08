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Зарплаты топ-менеджеров «Газпрома» и «Роснефти» ограничат 30 млн рублей в год
8 Июня 2020 388 0 Экономика
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Вице-премьер Андрей Белоусов предложит ограничить зарплаты руководителей госкомпаний. Они не должны будут превышать трехкратный размер жалования премьер-министра. Если идея Белоусова найдет поддержку, топ-менеджеры будут получать не более 30 млн руб. в год. Правда, президент Владимир Путин сможет назначать любое вознаграждение выше этой суммы. Это делает инициативу бессмысленной с точки зрения реального ограничения неадекватно высоких зарплат руководства госкомпаний.
Сколько платить неэффективным топ-менеджерам
- Совокупный доход глав российских госкомпаний может быть ограничен трехкратным размером жалования премьер-министра, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Это означает, что топ-менеджеры формально не смогут получать больше 30 млн руб. в год. Однако по решению президента Путина им может быть назначено любое вознаграждение.
- Путин оправдывал высокие зарплаты топ-менеджеров тем, что они существуют в условиях международной конкуренции и должны зарабатывать наравне с западными коллегами. У этого объяснения была одна большая проблема: западные менеджеры отличаются высокой эффективностью и большую часть вознаграждения им платят за достижение определенных показателей – KPI. Российские топ-менеджеры из окружения Путин, которые возглавляют «Газпром» или «Роснефть», неконкурентны на международном рынке и никогда не будут наняты другой компанией за свою «эффективность». Главное их качество – лояльность первому лицу. Поскольку у них нет выбора, кроме как быть лояльными президенту, смысл платить им большие зарплаты отсутствует. Но Путин до сих пор позволяет госкомпаниям выплачивать гигантские вознаграждения неэффективному руководству.
- В правительстве также собираются унифицировать зарплаты глав коммерческих компаний, в которых есть доля государства. Доход в таких компаниях может быть привязан к показателям эффективности. Например, к выручке компании или ее рыночной стоимости.
- В госкомпаниях, естественно, негативно относятся к подобной идее. Регулировать зарплаты в коммерческих структурах неправильно, говорит анонимный человек. Эксперты настаивают, что у руководителя должна быть возможность предоставить конкурентную зарплату для привлечения нужных кадров. Но речь идет о самих руководителях, которых назначает президент.
- «Роснефть» в 2019 году выплатила топ-менеджерам в общей сложности 3,57 млрд руб., «Газпром» – 1,5 млрд руб., РЖД – 2,7 млрд руб., «Транснефть» – 2,34 млрд руб., «Аэрофлот» – 2,138 млрд руб.
- Главы «Газпрома», «Роснефти» и других госкомпаний получают деньги налогоплательщиков, граждан России – об этом непринято говорить в путинской России, но это факт. По словам управляющего партнера Winner Partners Григория Окуня, в Европе их коллеги платят по прогрессивной налоговой ставке на доходы – чем больше они зарабатывают, тем больше отдают в бюджет.
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