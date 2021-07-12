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Зарплаты готовы повысить лишь 7% компаний. Россия по этому показателю последняя в мире

12 Июля 2021 150 0 Экономика
Зарплаты готовы повысить лишь 7% компаний. Россия по этому показателю последняя в мире

Российские компании испытывают пессимизм по поводу будущего национальной экономики. На этом могло сказаться повышение налогов и относительно небольшая помощь властей в период острого кризиса, но с оптимизмом на будущее отечественной экономики смотрят только 28% руководителей компаний. Однако даже среди оптимистов мало тех, кто собирается повышать зарплаты сотрудникам выше инфляции – таковых лишь 7%.

Бизнес в России не видит будущего

  • По данным исследования международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton, Россия заняла последнее место среди 29 стран по уровню оптимизма бизнеса. Как пишет РБК со ссылкой на исследование, с оптимизмом на будущее экономики смотрят лишь 28% руководителей компаний. При этом в среднем по миру этот показатель равняется 69% – в 2,5 раза выше, чем в России.
  • Большинство компаний ожидает продолжения стагнации экономики, поскольку последние 7 лет после присоединения Крыма она фактически находилась в застое и росла на уровне статистической погрешности – по 0,4% в год.
  • Пессимизм бизнеса напрямую скажется на доходах россиян. Даже среди оптимистов не много тех, кто готов повысить зарплаты сотрудникам выше инфляции. Готовы это сделать в текущем году лишь 7% компаний. Еще 14% увеличат вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а 30% – в информационные технологии.
  • Однако нежелающие повышать зарплаты сотрудникам компании в большинстве своем (40%) ждут роста выручки. Но даже по этому показателю Россия позади большинства развивающихся стран. К примеру, в Бразилии рассчитывают на увеличение выручки 79% компаний, а в Турции – 69%.

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  • Как поясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, власти поддерживают макроэкономическую стабильность высокими налогами и борются с инфляцией через повышение ключевой ставки. Все это бьет по бизнесу: с одной стороны, растет налоговое бремя, с другой – кредиты становятся дороже. Но оптимизма у бизнеса нет еще и потому, что компании понимают – Россия вряд ли вырвется из ловушки среднего дохода. Поэтому компании не хотят рисковать, вкладывать в свое развитие и повышать зарплаты.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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