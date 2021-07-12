Зарплаты готовы повысить лишь 7% компаний. Россия по этому показателю последняя в мире 150 0 Экономика

Российские компании испытывают пессимизм по поводу будущего национальной экономики. На этом могло сказаться повышение налогов и относительно небольшая помощь властей в период острого кризиса, но с оптимизмом на будущее отечественной экономики смотрят только 28% руководителей компаний. Однако даже среди оптимистов мало тех, кто собирается повышать зарплаты сотрудникам выше инфляции – таковых лишь 7%.