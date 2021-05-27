«Заработал больше – плати больше». Налоги на зарплаты предложили увеличить до 45% 262 0 Экономика

Зарплаты высокооплачиваемых специалистов в коммерческих компаниях должны облагаться налогом в 45%. Повышение ставки налога на доходы физических лиц, получающих от 5 млн руб. в год, до 15% не являются достаточным, считают в Торгово-промышленной палате России. При этом зарплаты в размере 13,5 тыс. руб. в месяц предлагается освободить от НДФЛ.