«Заработал больше – плати больше». Налоги на зарплаты предложили увеличить до 45%
27 Мая 2021 262 0 Экономика
Зарплаты высокооплачиваемых специалистов в коммерческих компаниях должны облагаться налогом в 45%. Повышение ставки налога на доходы физических лиц, получающих от 5 млн руб. в год, до 15% не являются достаточным, считают в Торгово-промышленной палате России. При этом зарплаты в размере 13,5 тыс. руб. в месяц предлагается освободить от НДФЛ.
«Заработал больше – плати больше»
- В России предлагают увеличить уровень налоговой нагрузки на «самых высокооплачиваемых работников», сообщает ТАСС со ссылкой предложения ТПП РФ к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Соответствующее письмо глава Палаты Сергей Катырин направил первому зампредседателя Центробанка Сергею Швецову.
- По мнению делового объединения, в России необходимо добиться «более справедливого распределения доходов». Для этого требуется совершить переход от «регрессивной шкалы налогов» на доходы к «прогрессивной шкале». Повышение НДФЛ до 15% с зарплат более 5 млн руб. в год недостаточно.
- Нужно обнулить сборы с фонда заработной платы «для самых низкооплачиваемых работников», у которых зарплата не превышает 13,5 тыс. руб. в месяц (это уровень МРОТ, чуть превышающий прожиточный минимум). А для 1% самых высокооплачиваемых работников – повысить уровень налоговой нагрузки до 45%.
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- Это предложение ТПП, по словам гендиректора «Аудит Груп» Юлии Георгиевой, перекликается с проектом федерального закона «О внесении изменений в ст. 224 части второй Налогового кодекса РФ», который уже внесен в Госдуму. В нем прогрессивное налогообложение подразумевается для пяти групп налогоплательщиков. Так, для граждан с доходами свыше 100 млн руб. предлагается повысить налоги до 23,8 млн плюс 35% от суммы превышающей 100 млн руб. «То есть принцип таков: заработал больше – плати больше», – говорит Георгиева.
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