Закредитованность россиян побила рекорд. Банки забирают почти все у каждого четвертого 999 0 Экономика img_copyright

Долговая нагрузка на россиян вышла на новый исторический уровень – каждый четвертый заемщик сегодня должен отдавать больше 80% доходов банкам. Об этом, выступая в среду в Госдуме, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Пандемия коронавируса и глубокая рецессия в экономике, достигшая 12% в апреле, усугубили положение россиян.