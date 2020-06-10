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Закредитованность россиян побила рекорд. Банки забирают почти все у каждого четвертого
10 Июня 2020 999 0 Экономика
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Долговая нагрузка на россиян вышла на новый исторический уровень – каждый четвертый заемщик сегодня должен отдавать больше 80% доходов банкам. Об этом, выступая в среду в Госдуме, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Пандемия коронавируса и глубокая рецессия в экономике, достигшая 12% в апреле, усугубили положение россиян.
Долговая яма становится глубже
- Индекс долговой нагрузки, по словам Набиуллиной, достиг 10,9% в конце апреля 2020 года. Он отражает то, какую долю от располагаемых доходов заемщики отдают на погашение кредитов. Текущий уровень оказался выше кредитного бума начала 2010-х годов. Не мешает расти долговой нагрузке и то, что банки отказывают по трем из четырех заявок на получение ссуды.
- В первые три месяца банки охотно кредитовали россиян: в январе было выдано займов на 136 млрд руб., в феврале на 214 млрд, в марте – на 304 млрд. За три года – с 2017-го по 2020-ый – совокупный долг россиян перед банками вырос на 7,5 трлн руб.
- По состоянию на начало апреля 23% заемщиков были вынуждены отдавать больше 80% доходов на погашение кредитов. Из-за закрытия банковских отделений и кризиса в экономике в апреле и мае коэффициент первой просрочки вырос в 1,5 раза. Чтобы не быть в убытке, банки сократили выдачу кредитов в два раза, кредитных карт – на 73%, а ипотечных кредитов – на 40%. Розничный портфель банков уменьшился на 132 млрд руб.
- По данным Центра стратегических инициатив, долговая нагрузка растет не за счет новых кредитов, но из-за резкого падения доходов. Более 60% россиян потеряли часть заработка, причем 43% из них отмечают падение доходов более чем на 15%.
- Правительство ввело кредитные каникулы для проблемных заемщиков: по закону №106-ФЗ граждане могут получить отсрочку платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Банки удовлетворили около половины от 1,4 млн обращений за кредитными каникулами, которые поступили с 20 марта по 6 мая.
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