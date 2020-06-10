Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
10 ИЮН, 16:19 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

10 ИЮН, 16:19 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Закредитованность россиян побила рекорд. Банки забирают почти все у каждого четвертого

10 Июня 2020 999 0 Экономика
Закредитованность россиян побила рекорд. Банки забирают почти все у каждого четвертого
img_copyright

Долговая нагрузка на россиян вышла на новый исторический уровень – каждый четвертый заемщик сегодня должен отдавать больше 80% доходов банкам. Об этом, выступая в среду в Госдуме, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Пандемия коронавируса и глубокая рецессия в экономике, достигшая 12% в апреле, усугубили положение россиян.

Долговая яма становится глубже

  • Индекс долговой нагрузки, по словам Набиуллиной, достиг 10,9% в конце апреля 2020 года. Он отражает то, какую долю от располагаемых доходов заемщики отдают на погашение кредитов. Текущий уровень оказался выше кредитного бума начала 2010-х годов. Не мешает расти долговой нагрузке и то, что банки отказывают по трем из четырех заявок на получение ссуды.
  • В первые три месяца банки охотно кредитовали россиян: в январе было выдано займов на 136 млрд руб., в феврале на 214 млрд, в марте – на 304 млрд. За три года – с 2017-го по 2020-ый – совокупный долг россиян перед банками вырос на 7,5 трлн руб.
  • По состоянию на начало апреля 23% заемщиков были вынуждены отдавать больше 80% доходов на погашение кредитов. Из-за закрытия банковских отделений и кризиса в экономике в апреле и мае коэффициент первой просрочки вырос в 1,5 раза. Чтобы не быть в убытке, банки сократили выдачу кредитов в два раза, кредитных карт – на 73%, а ипотечных кредитов – на 40%. Розничный портфель банков уменьшился на 132 млрд руб.
  • По данным Центра стратегических инициатив, долговая нагрузка растет не за счет новых кредитов, но из-за резкого падения доходов. Более 60% россиян потеряли часть заработка, причем 43% из них отмечают падение доходов более чем на 15%.
  • Правительство ввело кредитные каникулы для проблемных заемщиков: по закону №106-ФЗ граждане могут получить отсрочку платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Банки удовлетворили около половины от 1,4 млн обращений за кредитными каникулами, которые поступили с 20 марта по 6 мая.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Эвакуационными рейсами Россию покинули тысячи граждан во время карантина. Как это стало возможно?

Эвакуационными рейсами Россию покинули тысячи граждан во время карантина. Как это стало возможно?
События и факты

Катастрофа для «Газпрома». В 2020 году ожидается самое большое падение рынка газа в истории

Катастрофа для «Газпрома». В 2020 году ожидается самое большое падение рынка газа в истории
Экономика 2

Рекордные 8 млрд долларов власти распродадут из ФНБ. Дорогая нефть не спасает бюджет

Рекордные 8 млрд долларов власти распродадут из ФНБ. Дорогая нефть не спасает бюджет
Экономика

Греф пообещал Путину восстановление экономики России быстрее, чем на Западе

Греф пообещал Путину восстановление экономики России быстрее, чем на Западе
Экономика

Узнай, страна

В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест

В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест

В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»

В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»

В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства

В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства

В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет

В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет

Новости дня

16:06 Песков: президента Украины не пригласили на парад Победы Песков: президента Украины не пригласили на парад Победы
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
15:18 Набиуллина рассказала, как долго будет восстанавливаться экономика РФ Набиуллина рассказала, как долго будет восстанавливаться экономика РФ
14:09 Песков заявил об отсутствии олигархов в РФ Песков заявил об отсутствии олигархов в РФ
12:50 Против Петра Порошенко завели новое уголовное дело Против Петра Порошенко завели новое уголовное дело
11:58 В апреле сотни россиян побывали за границей, несмотря на запрет В апреле сотни россиян побывали за границей, несмотря на запрет
11:20 В России за сутки выявлено 8404 новых случая инфицирования COVID-19 В России за сутки выявлено 8404 новых случая инфицирования COVID-19
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
10:21 МЭА: в 2020 году произойдет самое крупное падение газового рынка МЭА: в 2020 году произойдет самое крупное падение газового рынка

Узнай, страна!

13:14 В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города
Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города
12:40 В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон» В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»
12:04 В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства
09 ИЮН, 14:02 В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет
09 ИЮН, 13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
09 ИЮН, 12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08 ИЮН, 21:29 Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры! Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!
08 ИЮН, 13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
08 ИЮН, 12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
08 ИЮН, 12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter