Заключенных могут послать строить БАМ. Последний раз они это делали в 1930-х в ГУЛАГе
26 Апреля 2021 532 2 Экономика
Российские власти рассматривают возможность привлечения осужденных россиян к строительству БАМа. В СССР существовала подобная практика с 1932 по 1953 годы. Строительство нескольких участков железной дороги было осуществлено силами отбывающих наказание в ГУЛАГе. Правительство намерено проработать вопрос до 14 мая, пишет «Коммерсант».
Осужденных и военных стягивают к БАМу
- Минтрансу, ФСИН и ОАО РЖД поручено до 14 мая проработать вопрос о привлечении осужденных к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба. По словам источников «Коммерсанта», участники проекта должны обсудить «создание инфраструктуры для их (заключенных) размещения».
- Последний раз осужденные строили БАМ в Советском Союзе – в рамках ГУЛАГа в 1932 году был создан БАМлаг, а с 1938 по 1953 год он проработал в качестве Управления железнодорожным строительством НКВД на Дальнем Востоке. Заключенные построили участники БАМ–Тында, Комсомольск–Совгавань, Тайшет–Братск, Братск–Усть-Кут, линии Известковая–Ургал и Волочаевка–Комсомольск-на-Амуре. Численность заключенных, строивших БАМ, достигала в отдельные годы 255 тыс. человек.
- Российские власти собираются расширить пропускную способность БАМа и Транссиба до 144 млн тонн, а на втором этапе до 180 млн тонн в год. Цель расширения – увеличение экспорта сырья в Азию, в частности в Китай. Из-за кризиса РЖД сильно сократила инвестиционную программу – на 550 млрд руб. в 2020-21 годах. До 2025 года госмонополия планирует потратить 1,1 трлн руб.
- Для решения задачи власти уже договорились с Минобороны и привлекут 3 тыс. военнослужащих к стройке. При этом дефицит строителей составляет около 10 тыс. – пока есть только 5 тыс., с учетом военных.
- По законодательству РФ власти могут использовать труд осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание. Однако, по словам юристов, на осужденных распространяются конституционные гарантии, которые регулируют трудовые правоотношения. Обычно на работу привлекаются лица, которые сами изъявляют желание работать, чтобы это было учтено при ходатайстве об УДО, говорит партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
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- Привлекаться к работам осужденные должны по договорам и за оплату. Без оплаты они могут работать только по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих территорий, поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & paper Екатерина Тягай. Она также подчеркивает, что для привлечения осужденных могут «потребоваться значительные материальные ресурсы».
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Предлагаю привлечь к этому дармоедов-росгварГейцев! )))
Ну очень хорошая идея только перед этим надо конфисковать все имущество в России и за рубежом