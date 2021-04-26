Заключенных могут послать строить БАМ. Последний раз они это делали в 1930-х в ГУЛАГе 532 2 Экономика

Российские власти рассматривают возможность привлечения осужденных россиян к строительству БАМа. В СССР существовала подобная практика с 1932 по 1953 годы. Строительство нескольких участков железной дороги было осуществлено силами отбывающих наказание в ГУЛАГе. Правительство намерено проработать вопрос до 14 мая, пишет «Коммерсант».