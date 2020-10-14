Заказов нет. Производитель танков «Армата» может остановить производство 247 0 Экономика

В 2021 году производитель танков Т-14 и «Армата» может остановить работу предприятия. «Уралвагонзавод» не получил ни одного заказа на изготовление вагонов. При этом вагоны выступают для него основной продукцией и помогают попутно выпускать военную технику. Причина отсутствия заказов – падение перевозок угля и сокращение государственных субсидий.