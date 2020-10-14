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Заказов нет. Производитель танков «Армата» может остановить производство
14 Октября 2020 247 0 Экономика
В 2021 году производитель танков Т-14 и «Армата» может остановить работу предприятия. «Уралвагонзавод» не получил ни одного заказа на изготовление вагонов. При этом вагоны выступают для него основной продукцией и помогают попутно выпускать военную технику. Причина отсутствия заказов – падение перевозок угля и сокращение государственных субсидий.
Вагоны больше не нужны, а танки?
- Корпорация «Уралвагонзавод» – единственный в России производитель танков и крупнейший поставщик железнодорожных вагонов – осталась без заказов на 2021 год. Как пишет РБК, основной продукцией предприятия, которое включает в себя металлургическое, вагоносборочное, ремонтно-механическое и инструментально производство, являются вагоны, а на них сейчас спрос ниже нуля.
- По словам источника в одном из крупнейших железнодорожных операторов и заказчиков завода, на 2021 год у корпорации нет заказа ни на один вагон. Представители завода просят постоянных клиентов о покупке «хотя бы нескольких вагонов».
- Среди крупных заказчиков «Уралвагонзавода» значатся СУЭК, Федеральная грузовая компания (дочка РЖД) и Первая грузовая компания. Но пока контрактов нет ни с одной из этих компаний на следующий и последующие годы. Это серьезная проблема для предприятия, поскольку оно не имеет технологической возможности остановить конвейер.
- Металлургическое производство работает на танки и вагоны. По словам источника РБК, нельзя остановить производство вагонов и не остановить производство военной промышленности. При этом «Уралвагонзавод» – единственный производитель танков в России, выпускающий Т-14 и «Армату».
- Впрочем, источник уверен, что предприятие будет вынуждено и без заказов на новые вагоны продолжать производство в прежнем объеме, отгоняя невостребованную продукцию «в тупик». Заметного спроса на них в ближайшее время не предвидится – в России из-за пандемии и экономического кризиса резко упали перевозки угля и сократились государственные субсидии.
- Вагоностроители рассчитывали на то, что их поддержит государство и внедрит систему trade-in – за сдачу старого вагона на новый производитель предоставит скидку в 1,5 млн руб. Но Минпромторг отклонил идею, сообщил в начале октября исполнительный директор Объединения вагоностроителей Евгений Семенов.
- Отсутствие заказов могут осложнить финансовое состояние «Уралвагонзавода». Согласно отчетности за первое полугодие 2019 года, у корпорации было 88 млрд руб. долгосрочных долгов и 19,4 млрд руб. краткосрочных. Заводу предстоит расплачиваться в рублях, евро и долларах.
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