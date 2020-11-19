YouTube в России хотят заблокировать из-за Соловьева и «Царьграда» 30 0 Политика

Российские депутаты пошли в атаку на крупнейший в мире видеосервис – YouTube. Представители «Единой России» и КПРФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект против интернет-платформ, которые ограничивают доступ к материалам российских СМИ. В пояснительной записке даже названы СМИ, честь которых отстаивают депутаты – это «Царьград», Russia Today, РИА Новости, Крым 24 и «Соловьев LIVE». Все россияне, которые не смотрят перечисленные каналы в интернете, могут пострадать в результате инициативы народных избранников.