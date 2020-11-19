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YouTube в России хотят заблокировать из-за Соловьева и «Царьграда»
19 Ноября 2020 30 0 Политика
Российские депутаты пошли в атаку на крупнейший в мире видеосервис – YouTube. Представители «Единой России» и КПРФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект против интернет-платформ, которые ограничивают доступ к материалам российских СМИ. В пояснительной записке даже названы СМИ, честь которых отстаивают депутаты – это «Царьград», Russia Today, РИА Новости, Крым 24 и «Соловьев LIVE». Все россияне, которые не смотрят перечисленные каналы в интернете, могут пострадать в результате инициативы народных избранников.
За дискриминацию госпропаганды россиян лишат YouTube’а
- Российское государство демонстрирует чудеса диалектики: изначально россияне начали массово мигрировать из телевизора в YouTube, чтобы отключиться от государственной пропаганды. Теперь госпропаганда пришла в YouTube и ее там банят за нарушения моральных и этических установок, а также недостоверные факты и фейки. Однако это, считают депутаты, «дискриминация». И поэтому к YouTube нужно применить санкции.
- Законопроект депутатов «Единой России» и КПРФ направлен в Госдуму и будет там в ближайшее время рассматриваться. В законодательстве может появиться понятие «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Статус будет присваивать Генпрокуратура вместе с МИД РФ по факту ограничения «общественно важной информации» на территории России.
- Роскомнадзор будет составлять реестр платформ-нарушителей. Также ему поручаются санкции – штрафы, замедление доступа и полная блокировка. «Суверенный интернет» поможет ведомству расправиться с YouTube, Facebook и Twitter.
- Список фактов дискриминации уже подготовлен – всего в нем 20 пунктов. Это «цензура» против Russia Today, РИА Новости, Крым 24, «Царьград» и шоу «Соловьев LIVE». Вернуть последнего в тренды YouTube попросил сам Роскомнадзор (здесь стоит уточнить: в тренды попадают самые популярные материалы, а не то, что хотят видеть кураторы госпропаганды).
- С «цензурой» столкнулся телеканал «Россия 1», в фильме «Беслан» которого YouTube нашел сцены насилия, которые требуют возрастного рейтинга. В свою очередь, Russia Today сталкивается с блокировкой своих видео на Facebook – телеканал выкладывает ролики о запрещенном в России «Исламском государстве». Фильм об американских радикалах YouTube пометил как «неприемлемый и оскорбительный» (в России, надо полагать, аналогичный фильм, направленный на расшатывание внутренней политической ситуации, вообще бы запретили – и тоже использовали бы для блокировки YouTube).
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