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Япония побила рекорд скорости интернета, передав данные 319 Тбит/с

18 Июля 2021 95 0 Наука и технологии
Япония побила рекорд скорости интернета, передав данные 319 Тбит/с

Новое волокно может помочь удовлетворить спрос на 6G и выше.

Ученые Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) побили рекорд скорости интернета, передав данные со скоростью 319 Тбит/с. Это почти вдвое быстрее, чем предыдущий рекорд, установленный командой британских и японских исследователей в августе 2020 года, сумевшей передать данные со скоростью 179 Тбит/с.  

NICT удалось добиться успеха, обновив практически каждую стадию процесса. Волоконно-оптическая линия имела четыре сердечника вместо одного. Также исследователи запустили 552-канальный гребенчатый лазер на нескольких длинах волн с помощью усилителей из редкоземельных элементов. Хотя испытание проводилось строго в лаборатории, команда использовала спиральное волокно для передачи данных на смоделированное расстояние 1864 мили без потери качества или скорости сигнала.

Как и во многих из этих экспериментов, может пройти много времени, прежде чем эта производительность окажет значимое влияние на использование интернета большим количеством пользователей. Хотя четырехжильное волокно будет работать с существующими сетями, система может быть очень дорогой. Более вероятно, что на начальном этапе будет использоваться магистральная сеть Интернет и другие крупные сетевые проекты, в которых емкость имеет большее значение, чем стоимость.

Однако это все еще может повлиять на наше использование Интернета. Исследователи NICT предполагают, что их технологии создания оптоволокна следующего поколения «за пределами 5G» (например, 6G) более практичны и имеют перспективы внедрения в производство, пишет Engadget.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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