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«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим». На ПМЭФ прорвалась правда о бизнесе

4 Июня 2021 1223 5 Экономика
«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим». На ПМЭФ прорвалась правда о бизнесе

Петербургский экономический форум, окончательно выродившийся в чиновничий съезд с речами о несуществующем росте и развитии, все-таки посетила омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. За несколько дней до начала форума с нее потребовали около миллиона рублей за участие, когда же она отказалась – позвали бесплатно. Татулова нарушила идиллию чиновников и выступила с зубодробительной критикой власти.

«Это плохо для всех»

  • Предпринимательница, основавшая сеть семейных кафе «АндерСон», Анастасия Татулова в своей почти двадцатиминутной речи на Петербургском экономическом форуме констатировала: «У нас есть тотальный кризис доверия власти и бизнеса, и из этого исходит очень много проблем. Вы на нас плюете, по-отечески разговариваете с нами, как с убогими, мол, мы знаем, что вам надо. А мы вас ненавидим. И это плохо для всех».
  • По словам Татуловой, в правительстве нет команды, которая бы понимала нужды предпринимателей. Власти тратят столько же денег на чиновников, якобы занимающихся проблемами бизнеса, сколько на поддержку самого бизнеса. «Любое телодвижение государства заканчивается с одним результатом – цивилизованным и добросовестным участникам рынка становится работать сложнее», – заявила Татулова.
  • Чиновники живут в другом мире и успокаивают: «Все будет хорошо». Предпринимателям же нужно две вещи: «эффективность и безопасность». «Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, даже слов таких нет. Что угодно есть – цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет», – подчеркнула предпринимательница.
  • Отдельная проблема – налоги и штрафы. За три года государство втрое увеличило объем собранных штрафов. Проверяющие органы измеряют свою эффективность объемом выявленных нарушений. «То есть люди получают бонус с суммы собранных штрафов», – заметила Татулова. Штрафы устанавливают люди с годовым доходом в 190 млн руб., для которых 300 тыс. – это на корм собакам. Поэтому предприниматели вынуждены «уходить в тень».
  • Государство делает все, чтобы бизнесу было хуже: монополизация на рынке сбора твердых отходов увеличит плату за вывоз мусора в пять раз, Росреестр повысил плату за оформление допсоглашений в ковидном году в 22 раза. И таких примеров вредоносного влияния государства множество.
  • Бизнес платит за россиян налоги в 43% с зарплаты. «В человекоемких отраслях – это и фитнес, и гостиницы, и рестораны, и ручные производства – и в малом и среднем бизнесе люди не могут платить такой налог на ФОТ (фонд оплаты труда)», – подчеркнула Татулова. Налоговый режим должен способствовать инвестициям с прибыли, «чтобы страна развивалась». «Раз уж он здесь эти деньги вкладывает и не уехал еще, несмотря на то, что думает об этом каждую пятницу», – отметила предпринимательница.

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  • Татулова призвала на десять лет закрепить правила игры ради развития. «Не надо ничего менять. Не осчастливливайте нас. Просто остановитесь. Мы не успевам читать то, что вы пишите». После ее выступления в зале раздались бурные аплодисменты, продолжавшиеся несколько минут. Ни на одной другой сессии с чиновниками такого воодушевления не было.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
15:19 0 0
Иван:

Смелая честная. Думаю, ее уже неоднократно разоряли каратели и бандюки. Устала бояться.

И
15:05 0 0
И.И..:

смею предположить, что в ближайшее время ее ждут внеплановые проверки бизнеса, в ходе которых обнаружат серьезные недостатки и нарушения, после чего ее бизнес и она сама будут разорены и станут банкротами.

М
13:52 2 1
муравьева Е.Ю,:

Да, МОЛОДЕЦ!!!!

Д
10:38 4 0
Дмитрий:

Думаю что чиновники продолжат жить по старому принципу - "собака лает-караван идёт". Мы можем говорить что угодно с разных трибун, но она права - на нас плюют и будут продолжать это делать

И
09:45 4 3
И.И..:

есть имитация рынка и бизнеса, но на все госмонополия. частный бизнес-это там где убытки. 10 лет РФ в таком режиме не протянет, ибо санкции, милитаризация и ширящаяся монополия государства от нужды. татулова вроде взрослая, но не понимает как и большинство как и где живут.

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