«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим». На ПМЭФ прорвалась правда о бизнесе 1223 5 Экономика

Петербургский экономический форум, окончательно выродившийся в чиновничий съезд с речами о несуществующем росте и развитии, все-таки посетила омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. За несколько дней до начала форума с нее потребовали около миллиона рублей за участие, когда же она отказалась – позвали бесплатно. Татулова нарушила идиллию чиновников и выступила с зубодробительной критикой власти.