Ввод войск, досрочные выборы или Белоруссия. Зачем Путин может посетить Совфед после послания 382 0 Политика

Президент Владимир Путин может посетить Совет Федерации в пятницу во время «внеурочного» собрания верхней палаты парламента. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники в Совфеде и администрации президента. С какой целью глава государства приедет к парламентариям, собеседники точно не знают. Но, по словам политолога Аббаса Галлямова, который был спичрайтером Путина, речь может идти о «судьбоносном и эпохальном», например, о вводе войск, назначении внеочередных выборов или объединением с Белоруссией.