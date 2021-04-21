Ввод войск, досрочные выборы или Белоруссия. Зачем Путин может посетить Совфед после послания
21 Апреля 2021 382 0 Политика
Президент Владимир Путин может посетить Совет Федерации в пятницу во время «внеурочного» собрания верхней палаты парламента. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники в Совфеде и администрации президента. С какой целью глава государства приедет к парламентариям, собеседники точно не знают. Но, по словам политолога Аббаса Галлямова, который был спичрайтером Путина, речь может идти о «судьбоносном и эпохальном», например, о вводе войск, назначении внеочередных выборов или объединением с Белоруссией.
Сенаторы поучаствуют в «судьбоносном» решении
- Совет федерации нарушит традицию и соберется на этой неделе не в среду, а в пятницу. Об этом спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила заранее, также анонсировав тему – обсуждение послания федеральному собранию Владимира Путина. Она заведомо назвала его «посланием нового времени», а поручения по его следам, по ее мнению, потребуют «быстрой реализации».
- Однако в проекте повестки заседания пока нет послания Путина. Но они могут там появиться, после того как президент прибудет к сенаторам. По данным «Открытых медиа», Путин собирается заехать в Совфед в пятницу. Об этом говорят источники как в верхней палате, так и в администрации президента. Как отметил один из собеседников в АП, речь в послании будет идти о положении соотечественников на постсоветском пространстве.
- Исходя из функций Совфеда, политолог Аббас Галямов, работавший спичрайтером Путина, предполагает, что президент затронет «судьбоносные и эпохальные» моменты. К примеру, Совфед может наделить Путина правом вводить войска в другие страны (как это было с Сирией), он же может назначить внеочередные выборы президента, если Путин объявит о своем уходе и назначении преемника. Кроме того, Совфед может придать законность возможному объединению с Белоруссией, говорит Галямов.
- Как заметил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, на 22 апреля назначен визит в Москву Александра Лукашенко. Совпадение он считает не случайным. «Белоруссия?» – написал Венедиктов в своем Telegram-канале. По мнению депутата петербургского заскобрания Бориса Вишневского, опасней всего для России будет утверждение Совфедом указа Путина о введении военного положения или указа о чрезвычайном положении.
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- При этом Путин встречался с сенаторами в Кремле в сентябре 2020 года, чтобы рассказать им, как изменились их полномочия после поправок к конституции, а также о возможном расширении палаты за счет пожизненных сенаторов.
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