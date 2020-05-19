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«Вторая волна» коронавируса в Китае. Граничащие с Россией провинции уходят на карантин
19 Мая 2020 647 0 События и факты
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Китай ввел карантинные меры в граничащих с Россией провинциях Ляонин и Цзилинь из-за 34 новых случаев заражения коронавирусом. Как пишет Bloomberg, под карантинные меры попали 108 млн человек, однако, по другим источникам, они распространяются только на столицы Шэньян и Цзилинь с общим населением 12 млн. Агентство связывает возможность «второй волны» пандемии в Китае с пребывающими из России гражданами страны, которые, предположительно, и завозят вирус.
Волна из России
- Китайские власти задействовали «уханьский сценарий» для двух густонаселенных провинций, расположенных недалеко от Приморского края России, выявив 34 новых случая заражения коронавирусом. По данным западных СМИ, в регионе Цзилинь (Гирин) с населением 108 млн человек было остановлено движение поездов и автобусов, закрылись школы и прекратили работу службы доставки. Чтобы люди не скрывали симптомы коронавируса, в аптеках запрещена продажа жаропонижающих препаратов.
- Официальной версии происхождения «второй волны» коронавируса пока нет. Но эпидемиологи не исключают, что инфекция могла быть занесена из России вместе с возвращающимися на родину китайцами. В подтверждение этой версии говорит случае, произошедший в начале апреля в аэропорту Шанхая, когда на рейсе «Аэрофлота» из России коронавирус был обнаружен у 60 из 92 пациентов.
- Китай в последнее время усилил охрану на границе с Хабаровским краем, Приморьем и Забайкальем. К забастовке дальнобойщиков привели новые правила пропуска в провинцию Хэйлунцзян из России. Все это говорит о напряженной ситуации на границе и опасениях китайских властей по поводу возможной новой вспышки пандемии.
- Наиболее тревожная обстановка сложилась в провинции Цзилинь, где введены карантинные меры. Так, например, все выезжающие из провинции в другие регионы Китая помещаются на карантин на 21 день. По словам работницы фармацевтической фабрики из Тунхуа, все нервничают, потому что никто не думал, что пандемия может вернуться в тот момент, когда страна возвращается к нормальной жизни.
- Всего в Китае, по официальным данным, было выявлено 83 тыс. больных коронавирусом. Большинство из них, 68 тыс., в провинции Хубей. По неофициальным данным, число заразившихся в Китае могло составлять 640 тыс. человек, писал американское издание Foreign Policy.
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