«Вторая волна» коронавируса в Китае. Граничащие с Россией провинции уходят на карантин 647 0 События и факты img_copyright

Китай ввел карантинные меры в граничащих с Россией провинциях Ляонин и Цзилинь из-за 34 новых случаев заражения коронавирусом. Как пишет Bloomberg, под карантинные меры попали 108 млн человек, однако, по другим источникам, они распространяются только на столицы Шэньян и Цзилинь с общим населением 12 млн. Агентство связывает возможность «второй волны» пандемии в Китае с пребывающими из России гражданами страны, которые, предположительно, и завозят вирус.