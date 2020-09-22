Вторая волна коронавируса близко. Предприниматели готовятся к худшему 576 0 Экономика

Вторую волну коронавируса ожидают 47% представителей малого и среднего бизнеса в российских регионах. Но лишь меньшинство – 17% – ждут возвращения режима полной самоизоляции. Больше ко второй волне готовятся женщины-предприниматели (53%), тогда как мужчины-предприниматели меньше верят в новую волну (44%).