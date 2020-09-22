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Вторая волна коронавируса близко. Предприниматели готовятся к худшему
22 Сентября 2020 576 0 Экономика
Вторую волну коронавируса ожидают 47% представителей малого и среднего бизнеса в российских регионах. Но лишь меньшинство – 17% – ждут возвращения режима полной самоизоляции. Больше ко второй волне готовятся женщины-предприниматели (53%), тогда как мужчины-предприниматели меньше верят в новую волну (44%).
К перчаткам и маскам готовы все
- Ко второй волне коронавируса готовится почти половина российских малых и средних предприятий. Это показал опрос Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magnam Market Research, результаты которого публикует ТАСС. В исследовании приняли участие руководители 1629 малых и средних компаний из всех регионов России.
- На вопрос, ожидают ли они вторую волну коронавируса этой осенью, утвердительно ответили 47% респондентов. Отрицательно – 35%. При этом те, кто ожидает вторую волну, в большинстве своем (54%) еще не оправились от первой и не вернулись привычной организации труда.
- Исследователи также выяснили, что среди женщин-предпринимателей больше тех, кто ждет вторую волну (53%), чем среди мужчин-предпринимателей (44%).
- В случае официального объявления второй волны большинство руководителей МСП (44%) надеются на частичные ограничительные меры и не ждут повторения ситуации апреля-мая. Еще 30% считают, что никаких ограничений не будет, кроме соблюдения перчаточно-масочного режима. Однако 17% допускают режим полной самоизоляции.
- Исследователи спросили у предпринимателей, что они собираются делать для сохранения своего бизнеса в случае второй волны. Одни начнут переформатировать свой бизнес так, чтобы подстроить его под текущие реалии. Вторые сделают бизнес компактным с целью пережить трудные времена и дождаться улучшения деловой среды.
- Пока же предприниматели еще находятся в стадии восстановления после весеннего карантина. Большинство из них (34%) стимулируют продажи через рекламу в интернете, телевизионной рекламой из-за дороговизны пользуются только 6%, а 29% никак не стимулируют продажи, поскольку серьезных изменений в спросе не произошло.
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