Всемирный банк раскрыл крупнейших должников России 391 1 Экономика

Всемирный банк опубликовал информацию о задолженности развивающихся стран перед другими государствами. Среди данных оказались сведения и о должниках России. Больше всего перед Москвой задолжала Белоруссия, затем идут Бангладеш и Венесуэла. Минфин России данные о заемщиках до этого не раскрывал, а наоборот – засекречивал.