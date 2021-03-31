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Всемирный банк раскрыл крупнейших должников России

31 Марта 2021 391 1 Экономика
Всемирный банк раскрыл крупнейших должников России

Всемирный банк опубликовал информацию о задолженности развивающихся стран перед другими государствами. Среди данных оказались сведения и о должниках России. Больше всего перед Москвой задолжала Белоруссия, затем идут Бангладеш и Венесуэла. Минфин России данные о заемщиках до этого не раскрывал, а наоборот – засекречивал.

Должников России раскрыли

  • Впервые в своей практике Всемирный банк сделал публичной информацию о должниках развивающихся стран. В отношении России это особо интересно, поскольку Минфин засекречивает кредиты другим государствам в особом приложении к бюджету.
  • Согласно данным Всемирного банка, около 30 развивающихся стран заняли у России 22,9 млрд долларов в рамках двухсторонних займов по состоянию на конец 2019 года. В эту сумму включены долги правительств и компаний, ответственность за которые взяли власти страны.
  • Таким образом, Россия оказалась на пятом месте в числе крупнейших кредиторов в мире. Однако страна сильно отстает от лидера списка – Китая, который выдал займов на 149 млрд долларов. Также впереди России идут Франция (27,3 млрд), Германия (28,3 млрд) и Япония (107,1 млрд).
  • Информацию о кредитах России Всемирный банк получил из отчетности, которую Минфин передает ему. Но эта информация не полная – около 5% от всего объема не распределено по странам-кредиторам, а среди заемщиков России нет Ирака и Кубы. Эти страны должны в совокупности 4 млрд долларов.
  • Крупнейший должник России – Белоруссия, которая заняла 8,1 млрд долларов на конец 2019 года. Но к этому нужно прибавить еще 1 млрд долларов, выданный в конце 2020 года. Более 1 млрд долларов в конце 2019 года России должны были Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. При этом не учитывается полностью долг Украины – Киев пишет только о долге в 0,61 млрд долларов, тогда как Россия кредитовала президента Виктора Януковича на 3 млрд долларов.
  • Египет должен России 495,5 млн долларов, Сомали – 418 млн. Также среди африканских должников значатся Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. Страны Африки должны в общей сложности 973 млн долларов.

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  • Заморожены долги перед Россией у Афганистана (849 млн долларов), Камбоджи (458 млн) и Сирии (525 млн). Все они в разное время перестали обслуживать долги и, по всей видимости, их можно считать невозвратными.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:11 1 0
И.И..:

думаю что это открытая и неполная информация касающаяся только программы помощи бедным странам. все остальное, что минфин и МО РФ сочло не целесообразным и секретным, вплоть до условий невыгодных кредитов по линии ростома и ВТС- в список попасть не могло, а потому, кредитов выдано в разы более. это лишь вершина айсберга и кредитование шло в т.ч. за счет ФНБ. что делать противозаконно, ибо в бюджете денег не было. часть заимствований в виде кредитов, которые набирает РФ, идет на кредитование дружественных режимов... рассчитываться будут потом и сейчас, поколения россиян, что есть долговое рабство.

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