Всего час упражнений заставляет тело сжигать калории быстрее в течение нескольких дней

Занятия на беговой дорожке, даже в течение 10 минут, могут помочь сохранить здоровье тела, но одно исследование показывает, почему преодоление дистанции может иметь большое значение для людей, сидящих на диете. Результаты показывают, что всего один час упражнений заставляет клетки сжигать калории с большей скоростью в течение двух дней.

Исследователи из Орегонского государственного университета изучали людей, которые не соблюдают режим упражнений, и обнаружили, что умеренная аэробная тренировка оказывает положительный эффект сжигания жира, который продолжается около 48 часов. Регулярные физические упражнения вызывают устойчивые изменения в обмене веществ, заставляя наши тела сжигать больше энергии, даже когда они не тренируются.

Команда провела тесты на митохондриях — части клетки, которая превращает топливо, такое как сахара и жиры, в энергию. Участники с низким уровнем физической подготовки катались на велотренажере, в котором могли комфортно вести беседу в течение часа. Через 15 минут их мышцы подвергли биопсии и сравнили с результатами, полученными днем ​​позже.

Исследователи сообщают, что эффекты были не резкими, но постоянными. После тренировки митохондрии участников исследования сжигали на 12-13% больше топлива на основе жира и на 14-17% больше топлива на основе сахара. Это исследование впервые обнаружило, что даже часовая тренировка у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, укрепила их здоровье, пишет StudyFinds.