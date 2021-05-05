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Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина

5 Мая 2021 124 1 Политика
Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина

Число россиян, ждущих существенных изменений в жизни страны после послания федеральному собранию президента Владимира Путина, в этом году сократилось до 54%. Россиян, считающих, что ничего не изменится, стало наоборот больше – 41%. Об этом говорит социологический опрос «Левада-центра» (российские власти считают его иностранным агентом).

Число оптимистов сокращается

  • Самым запомнившимся для россиян событием апреля 2021 года стало послание президента к федеральному собранию. По данным «Левада-центра», его смотрели 24% россиян полностью или почти полностью, 19% узнали о его содержании из новостей, 29% что-то слышали, а 29% вообще ничего не знают. Послание в целом оказалось менее популярным, чем в прошлом году – в 2020-м его смотрели или о нем знали 78% россиян, а в этом году – только 71%.
  • При этом 54% россиян, которые так или иначе слышали о послании, верят, что заявления президента Путина существенно изменят положение дел в стране. В прошлом году убежденных оптимистов было больше – 61%. Вместе с тем число тех, кто не ждет никаких изменений, достигло 41%. Год назад таких было 35%.
  • Наиболее внимательными зрителями послания оказались люди в возрасте 55 лет и старше (36% от тех, кто им интересовался и смотрел). Эти же люди больше остальных верят, что послание Путина улучшит благосостояние россиян (таковых в возрастной группе 55 и старше 60%). Однако 34% из этой же группы считают, что от слов президента в лучшую сторону ничего не поменяется.

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  • Молодые люди (в возрасте до 40 лет) не имеют единой точки зрения: 48% считают, что послание улучшит жизнь в стране, столько же уверено – что нет. Между тем самым непопулярным послание стало среди россиян в возрасте 18-24 лет – о нем знают лишь 6% представителей этой возрастной группы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
15:15 0 0
владимир:

Нет уверенности в точности статистических данных приведённых выше.Уверен,что при улучшении работы социальных,производственных,образовательных сфер жизнь станет лучше.

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