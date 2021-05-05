Все меньше россиян ждут изменения жизни от послания Путина 124 1 Политика

Число россиян, ждущих существенных изменений в жизни страны после послания федеральному собранию президента Владимира Путина, в этом году сократилось до 54%. Россиян, считающих, что ничего не изменится, стало наоборот больше – 41%. Об этом говорит социологический опрос «Левада-центра» (российские власти считают его иностранным агентом).