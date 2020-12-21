Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
22 ДЕК, 03:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ДЕК, 03:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Воспользовались укреплением рубля. Госкорпорации купили более 10 млрд долларов

21 Декабря 2020 308 0 Экономика
Воспользовались укреплением рубля. Госкорпорации купили более 10 млрд долларов

Российские госкорпорации поспешили обменять рубли на доллары в период укрепления рубля. По данным Центробанка за ноябрь, крупнейшие сырьевые экспортеры увеличили валютную подушку на 10,5 млрд долларов. В долларовом эквиваленте корпоративные валютные счета пополнились на 800 млрд руб.

Валютные счета корпораций растут рекордно

  • Судя по валютным счетам российских корпораций, у экспортеров сырья все в порядке. За ноябрь, согласно оперативной статистике ЦБ, счета увеличились на 8,1%. На них в рублевом эквиваленте поступило 800 млрд, или 10,5 млрд долларов.
  • Более стремительно валютные счета росли только в феврале 2017 года, когда за месяц они выросли на 12,5 млрд долларов. При этом в ноябре госкомпании не стали оформлять депозиты, ограничившись размещением денег на текущих счетах.
  • Как отмечает ЦБ, прирост валюты на счетах приходится в основном на «ряд крупных компаний нефтегазовой отрасли». При этом если валютные счета выросли на 8,1%, то рублевые – всего на 1,8%.
  • В ноябре 2020 года рубль укрепился к доллару на 4%. К концу месяца американская валюта стоила уже не 80 руб., а 75,32 руб. Однако госкомпании, по всей видимости, не верят в длительное укрепление российской валюты. Впрочем, в этом они не сильно отличаются от обычных россиян, которые в ноябре так же увеличили объем валюты на счетах на 1,6%, или на 1,4 млрд долларов. Это произошло одновременно с сокращением рублевых счетов на 0,2%.
  • Банки направляют все полученные от компаний и граждан доллары за рубеж, где они размещаются в «банках-нерезидентах». Валютная ликвидность российских банков увеличилась с 41,3 до 53,9 млрд долларов, что в целом – хороший знак. Поскольку на 1 декабря банки могли покрыть 35% валютных средств госкомпаний и 17% всех валютных обязательств.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Минфин потребовал от «Газпрома» отказаться от премий руководству ради газификации

Минфин потребовал от «Газпрома» отказаться от премий руководству ради газификации
Экономика 1

Дерипаска предложил сажать на 20 лет за призывы к санкциям против олигархов

Дерипаска предложил сажать на 20 лет за призывы к санкциям против олигархов
Политика 3

С 1 января подорожает почти все. Стабилизация цен не поможет

С 1 января подорожает почти все. Стабилизация цен не поможет
Экономика

Продуктовые карточки вместо «стабилизации» цен предложили правительству

Продуктовые карточки вместо «стабилизации» цен предложили правительству
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия»

Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия»

Первый контракт. В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А

Первый контракт. В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А

Новости дня

21 ДЕК, 20:14 Песков сравнил санкции США против СП-2 с гибридной войной Песков сравнил санкции США против СП-2 с гибридной войной
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
21 ДЕК, 18:24 Россия приостановила авиарейсы с Великобританией Россия приостановила авиарейсы с Великобританией
21 ДЕК, 17:56 В Москве ужесточили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер В Москве ужесточили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер
21 ДЕК, 17:33 Путин: Россия готова продлить ДСНВ-3, но от США нет ответа Путин: Россия готова продлить ДСНВ-3, но от США нет ответа
21 ДЕК, 16:50 Президент РФ утвердил новый состав Госсовета Президент РФ утвердил новый состав Госсовета
21 ДЕК, 16:02 Российскую вакцину от COVID-19 впервые зарегистрировали за рубежом Российскую вакцину от COVID-19 впервые зарегистрировали за рубежом
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21 ДЕК, 14:58 Мурашко: весной уровень заболеваемости COVID-19 может уменьшиться Мурашко: весной уровень заболеваемости COVID-19 может уменьшиться

Узнай, страна!

21 ДЕК, 21:51 Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия» Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
21 ДЕК, 19:06 Первый контракт. В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А Первый контракт. В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А
21 ДЕК, 18:21 Ювелирное мастерство. В Якутии производят ювелирные украшения и обучают профессии Ювелирное мастерство. В Якутии производят ювелирные украшения и обучают профессии
21 ДЕК, 17:53 Новая уникальная разработка пермских инженеров. Видеосервер «Domination Высота» Новая уникальная разработка пермских инженеров. Видеосервер «Domination Высота»
20 ДЕК, 18:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали АПК и внедряли уникальные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали АПК и внедряли уникальные разработки
18 ДЕК, 18:53 Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!» Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!»
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
18 ДЕК, 18:10 Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области
18 ДЕК, 16:38 С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги
17 ДЕК, 21:50 Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области
17 ДЕК, 17:34 Новая система очистки отработанного воздуха появилась в Воронежской области Новая система очистки отработанного воздуха появилась в Воронежской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter