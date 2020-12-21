Воспользовались укреплением рубля. Госкорпорации купили более 10 млрд долларов 308 0 Экономика

Российские госкорпорации поспешили обменять рубли на доллары в период укрепления рубля. По данным Центробанка за ноябрь, крупнейшие сырьевые экспортеры увеличили валютную подушку на 10,5 млрд долларов. В долларовом эквиваленте корпоративные валютные счета пополнились на 800 млрд руб.