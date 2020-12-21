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Воспользовались укреплением рубля. Госкорпорации купили более 10 млрд долларов
21 Декабря 2020 308 0 Экономика
Российские госкорпорации поспешили обменять рубли на доллары в период укрепления рубля. По данным Центробанка за ноябрь, крупнейшие сырьевые экспортеры увеличили валютную подушку на 10,5 млрд долларов. В долларовом эквиваленте корпоративные валютные счета пополнились на 800 млрд руб.
Валютные счета корпораций растут рекордно
- Судя по валютным счетам российских корпораций, у экспортеров сырья все в порядке. За ноябрь, согласно оперативной статистике ЦБ, счета увеличились на 8,1%. На них в рублевом эквиваленте поступило 800 млрд, или 10,5 млрд долларов.
- Более стремительно валютные счета росли только в феврале 2017 года, когда за месяц они выросли на 12,5 млрд долларов. При этом в ноябре госкомпании не стали оформлять депозиты, ограничившись размещением денег на текущих счетах.
- Как отмечает ЦБ, прирост валюты на счетах приходится в основном на «ряд крупных компаний нефтегазовой отрасли». При этом если валютные счета выросли на 8,1%, то рублевые – всего на 1,8%.
- В ноябре 2020 года рубль укрепился к доллару на 4%. К концу месяца американская валюта стоила уже не 80 руб., а 75,32 руб. Однако госкомпании, по всей видимости, не верят в длительное укрепление российской валюты. Впрочем, в этом они не сильно отличаются от обычных россиян, которые в ноябре так же увеличили объем валюты на счетах на 1,6%, или на 1,4 млрд долларов. Это произошло одновременно с сокращением рублевых счетов на 0,2%.
- Банки направляют все полученные от компаний и граждан доллары за рубеж, где они размещаются в «банках-нерезидентах». Валютная ликвидность российских банков увеличилась с 41,3 до 53,9 млрд долларов, что в целом – хороший знак. Поскольку на 1 декабря банки могли покрыть 35% валютных средств госкомпаний и 17% всех валютных обязательств.
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