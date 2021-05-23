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«Вообще прикол». Миллионер столкнулся со слежкой после общения с соратником Навального

23 Мая 2021 305 0 Политика
«Вообще прикол». Миллионер столкнулся со слежкой после общения с соратником Навального

Российский миллионер Дмитрий Алексеев, основатель и президент сети магазинов электроники DNS, чье состояние Forbes оценивает в 750 млн долларов, пожаловался на слежку за собой. После встречи с соратником Алексея Навального Сергеем Бойко во Владивостоке его до квартиры проводили оперативники, которых миллионер вычислил и даже заговорил с ними. Бизнесмен предупредил о стремительном погружении России в «полицейское государство».

«Какое совпадение»

  • Миллионер Алексеев рассказал историю слежки за собой на своей странице в Facebook (среди СМИ первыми на нее обратили внимание «ФедералПресс»). По словам бизнесмена, 20 мая с ним приключилась «почти детективная история» во Владивостоке: он встретился с депутатом совета депутатов Новосибирска Сергеем Бойко. После этого Алексеева до дома «вели» два оперативника, чтобы установить – с кем встречался соратник Навального Бойко.
  • Алексеев иронизирует: «Мне, конечно, обидно, что сотрудники центра "Э" не знают меня в лицо». В связи с этим миллионер предложил прийти в ФСБ и прочесть какую-нибудь лекцию, чтобы оперативники могли легче его опознавать по лицу. Проделанную же двумя сотрудниками работу Алексеев назвал «топорной». «Уважаемые сотрудники, блин, думаете это совсем не палево, когда ночью сразу два мужика бегут за мной к подъезду, чтобы успеть проскочить в открытую дверь?» – спрашивает бизнесмен.
  • «Вообще прикол», по словам Алексеева, произошел с ним уже в подъезде. Оперативники забежали в подъезд и остановились рядом с «объектом наблюдения» на одной лестничной площадке. «Я останавливаюсь и не открываю дверь, а спокойно смотрю на оперативников. Они на меня», – пишет бизнесмен. После этого оперативники оба достали телефоны и стали якобы кому-то звонить.

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  • «Ребята, а вы к кому?» – спросил их бизнесмен. Они ему ответили: «К девочке». «Ага, и вы сейчас ей оба звоните?» – поинтересовался миллионер. На это оперативники ответили, что они «не вместе». «Какое совпадение», – пошутил Алексеев. Он предупредил своих читателей, что мы стремительно погружаемся в «полицейское государство» и многие, не понимая этого, спросят: «Ну, а что такого, что органы следят за депутатами?»
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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