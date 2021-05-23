«Вообще прикол». Миллионер столкнулся со слежкой после общения с соратником Навального 305 0 Политика

Российский миллионер Дмитрий Алексеев, основатель и президент сети магазинов электроники DNS, чье состояние Forbes оценивает в 750 млн долларов, пожаловался на слежку за собой. После встречи с соратником Алексея Навального Сергеем Бойко во Владивостоке его до квартиры проводили оперативники, которых миллионер вычислил и даже заговорил с ними. Бизнесмен предупредил о стремительном погружении России в «полицейское государство».