Капитал страны
ENGLISH
01 ИЮН, 17:29 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Воевать не будут. Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу
1 Июня 2020 483 0 Экономика
img_copyright
Повторения «нефтяной войны» в ближайшее время ждать не стоит: Россия и Саудовская Аравия договорились о компромиссе по продлению соглашения ОПЕК+. Еще на прошлой неделе будущее сделки по сокращению добычи нефти было туманным: не все российские нефтяные компании поддержали сохранение текущих ограничений. Вмешаться пришлось президенту России. Владимир Путин впервые с марта, когда рухнула предыдущая сделка, провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Впрочем, как писало агентство Reuters, к согласию двум лидерам прийти не удалось.
Искусство дипломатии
- Россия и Саудовская Аравия близки к компромиссу по продлению сделки ОПЕК+, пишет Reuters. Стороны, скорее всего, пойдут на сохранение текущих уровней добычи на месяц или два после 1 июля. Таким образом, общее снижение добычи стран, входящих в ОПЕК и примкнувших к ним России составит 9,7 млн баррелей в сутки до августа или сентября 2020 года.
- Разногласия между Москвой и Эр-Риядом возникли как раз из-за желания саудовцев дольше продержать ограничения и дать мировому спросу на нефть восстановиться. Саудовская Аравия добивалась сначала продление действующих ограничений на добычу до сентября, а после – до декабря. Сейчас, по-видимому, Москва прислушалась и пойдет на первый вариант.
- Согласно соглашению, которое было заключено в апреле, общая добыча стран ОПЕК+ должна была снизиться на 9,7 млн баррелей к 1 мая, но уже с 1 июня страны могли нарастить добычу на 1,7 млн баррелей. Из них на Россию приходится 500 тыс. Полностью отказаться от ограничений страны решили в 2022 году.
- Как писало агентство Reuters, сделка с ОПЕК стала мешать «Роснефти» – в июне у компании наметился дефицит для поставок зарубежным покупателям. Глава компании Игорь Сечин заверил, что «Роснефть» выполнит все свои обязательства по контрактам. По словам источников, компания «пытается наскрести нефть на экспорт и не оставить пустыми заводы». По информации РБК, на Дальнем Востоке Хабаровский НПЗ столкнулся из-за сделки ОПЕК+ с нехваткой топлива. Почти вся нефть компании реализуется по долгосрочным контрактам, что не позволяет легко сокращать экспорт.
- В мае Россия почти выполнила сделку ОПЕК+: добыча нефти упала с 11,3 до 9,39 млн баррелей в сутки, хотя должна была снизиться до 8,5 млн баррелей. Но если отнять газовый конденсат от объема – а это 0,7-0,8 млн баррелей от добычи, – то получается нужная цифра.
- Москва также согласилась провести встречу министров ОПЕК+ 4 июня – на неделю раньше назначенного срока.
Статьи
Узнай, страна
14:27 В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей
08:48 ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?
29 МАЙ, 13:08 ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?
29 МАЙ, 11:09 В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»
29 МАЙ, 10:46 В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова
28 МАЙ, 14:46 В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»
Написать комментарий