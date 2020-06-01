Воевать не будут. Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу 483 0 Экономика img_copyright

Повторения «нефтяной войны» в ближайшее время ждать не стоит: Россия и Саудовская Аравия договорились о компромиссе по продлению соглашения ОПЕК+. Еще на прошлой неделе будущее сделки по сокращению добычи нефти было туманным: не все российские нефтяные компании поддержали сохранение текущих ограничений. Вмешаться пришлось президенту России. Владимир Путин впервые с марта, когда рухнула предыдущая сделка, провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Впрочем, как писало агентство Reuters, к согласию двум лидерам прийти не удалось.