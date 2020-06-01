Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
01 ИЮН, 17:29 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

01 ИЮН, 17:29 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Воевать не будут. Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу

1 Июня 2020 483 0 Экономика
Воевать не будут. Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу
img_copyright

Повторения «нефтяной войны» в ближайшее время ждать не стоит: Россия и Саудовская Аравия договорились о компромиссе по продлению соглашения ОПЕК+. Еще на прошлой неделе будущее сделки по сокращению добычи нефти было туманным: не все российские нефтяные компании поддержали сохранение текущих ограничений. Вмешаться пришлось президенту России. Владимир Путин впервые с марта, когда рухнула предыдущая сделка, провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Впрочем, как писало агентство Reuters, к согласию двум лидерам прийти не удалось.

Искусство дипломатии

  • Россия и Саудовская Аравия близки к компромиссу по продлению сделки ОПЕК+, пишет Reuters. Стороны, скорее всего, пойдут на сохранение текущих уровней добычи на месяц или два после 1 июля. Таким образом, общее снижение добычи стран, входящих в ОПЕК и примкнувших к ним России составит 9,7 млн баррелей в сутки до августа или сентября 2020 года.
  • Разногласия между Москвой и Эр-Риядом возникли как раз из-за желания саудовцев дольше продержать ограничения и дать мировому спросу на нефть восстановиться. Саудовская Аравия добивалась сначала продление действующих ограничений на добычу до сентября, а после – до декабря. Сейчас, по-видимому, Москва прислушалась и пойдет на первый вариант.
  • Согласно соглашению, которое было заключено в апреле, общая добыча стран ОПЕК+ должна была снизиться на 9,7 млн баррелей к 1 мая, но уже с 1 июня страны могли нарастить добычу на 1,7 млн баррелей. Из них на Россию приходится 500 тыс. Полностью отказаться от ограничений страны решили в 2022 году.
  • Как писало агентство Reuters, сделка с ОПЕК стала мешать «Роснефти» – в июне у компании наметился дефицит для поставок зарубежным покупателям. Глава компании Игорь Сечин заверил, что «Роснефть» выполнит все свои обязательства по контрактам. По словам источников, компания «пытается наскрести нефть на экспорт и не оставить пустыми заводы». По информации РБК, на Дальнем Востоке Хабаровский НПЗ столкнулся из-за сделки ОПЕК+ с нехваткой топлива. Почти вся нефть компании реализуется по долгосрочным контрактам, что не позволяет легко сокращать экспорт.
  • В мае Россия почти выполнила сделку ОПЕК+: добыча нефти упала с 11,3 до 9,39 млн баррелей в сутки, хотя должна была снизиться до 8,5 млн баррелей. Но если отнять газовый конденсат от объема – а это 0,7-0,8 млн баррелей от добычи, – то получается нужная цифра.
  • Москва также согласилась провести встречу министров ОПЕК+ 4 июня – на неделю раньше назначенного срока.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ошибки Эйнштейна, ДНК Земли и ген "тонкости". ТОП-10 новостей науки за май

Ошибки Эйнштейна, ДНК Земли и ген
Наука и технологии

Норильск затопило нефтепродуктами. Режим ЧС введен из-за техногенной катастрофы

Норильск затопило нефтепродуктами. Режим ЧС введен из-за техногенной катастрофы
События и факты

Транзит газа через Украину упал почти вдвое. «Газпром» сократил его до исторического минимума

Транзит газа через Украину упал почти вдвое. «Газпром» сократил его до исторического минимума
Экономика

Доллар ниже 70 рублей. Стоит покупать?

Доллар ниже 70 рублей. Стоит покупать?
Экономика

Узнай, страна

В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей

В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей

В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции

В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции

В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии

В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии

ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?

ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?

Новости дня

17:09 В ЦИК назвали оптимальную дату голосования по Конституции В ЦИК назвали оптимальную дату голосования по Конституции
Банки приступили к выдаче кредитов под 2% на поддержку занятости
Банки приступили к выдаче кредитов под 2% на поддержку занятости
16:13 Песков подтвердил отсутствие диалога с Грузией и Украиной Песков подтвердил отсутствие диалога с Грузией и Украиной
14:51 Минздрав возобновит оказание плановой медпомощи населению Минздрав возобновит оказание плановой медпомощи населению
12:56 В Кремле отреагировали на заявления о причастности России к беспорядкам в США В Кремле отреагировали на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:40 В России начали выплачивать пособия на детей в 10 тыс. рублей В России начали выплачивать пособия на детей в 10 тыс. рублей
11:45 За минувшие сутки в России зафиксировано 9035 инфицированных COVID-19 За минувшие сутки в России зафиксировано 9035 инфицированных COVID-19
В Госдуму внесен законопроект о господдержке для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект о господдержке для домохозяек
10:52 Президент может назвать дату голосования по Конституции на этой неделе Президент может назвать дату голосования по Конституции на этой неделе

Узнай, страна!

14:27 В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:02 В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции В Ростовской области начали промышленную эксплуатацию Гуковской ветроэлектростанции
13:08 В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии В Астраханской области спустили на воду новый плавкран для Каспийской флотилии
08:48 ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID? ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?
29 МАЙ, 13:08 ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны? ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?
29 МАЙ, 11:57 В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин» В Нижегородской области создали первую в регионе Особую экономическую зону «Кулибин»
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 МАЙ, 11:09 В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара» В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»
29 МАЙ, 10:46 В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова
28 МАЙ, 14:46 В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше» В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»
28 МАЙ, 14:17 В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter