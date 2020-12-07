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Власти закрыли выезд из страны миллионам россиян
7 Декабря 2020 269 0 Экономика
Российские власти закрыли выезд из страны 4 млн человек из-за долгов. С начала года количество невыездных граждан выросло на 20%. Кроме того, за десять месяцев с должников удалось взыскать 36 млрд руб. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.
Армия невыездных в России растет
- Федеральная служба судебных приставов обнародовала статистику за десять месяцев 2020 года. Согласно предоставленным данным, количество должников, которым закрыли выезд из страны, в 2020 году увеличилось на 700 тыс. человек, до 4 млн. Таким образом, рост составил 20%. При этом, если сравнивать с началом 2019 года, то почти за два года должников стало больше на 1,3 млн.
- Однако на самом деле приставы вынесли больше постановлений о временном ограничении права на выезд. По данным Службы, таких постановлений было 7,5 млн, но к 1 ноября общее число отмененных решений достигло 4,1 млн – большинство должников вернули деньги. За счет работы приставов государство взыскало с начала года 36 млрд руб. При этом главным инструментом взыскания стал именно запрет на выезд за пределы России.
- По данным Центробанка, в 2020 году резко вырос общий долг россиян по кредитам – до 20,957 трлн руб. Всего за 12 месяцев он увеличился на 2,957 трлн руб. Из-за экономического кризиса и усиливающей его пандемии растет просрочка и невыплаты по долговым обязательствам граждан. По факту каждый десятый заемщик не может выехать за границу.
- Всего в России 82,4 млн трудоспособного населения. По официальной статистике, 4,7 млн человек находятся без работы. В действительности эта цифра может быть больше, только в секторе малого-среднего предпринимательства безработица вырастет на 1,1 млн человек. Вместе с тем 42 млн человек имеют долги перед банками. Из них – 8 млн выплачивают ипотеку. Именно они сегодня находятся в зоне риска.
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