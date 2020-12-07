Власти закрыли выезд из страны миллионам россиян 269 0 Экономика

Российские власти закрыли выезд из страны 4 млн человек из-за долгов. С начала года количество невыездных граждан выросло на 20%. Кроме того, за десять месяцев с должников удалось взыскать 36 млрд руб. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.