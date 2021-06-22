Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ИЮН, 14:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ИЮН, 14:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

Власти займутся вживлением микрочипов в мозг человека. На программу потратят 54 млрд рублей

22 Июня 2021 304 0 Наука и технологии
Власти займутся вживлением микрочипов в мозг человека. На программу потратят 54 млрд рублей

Правительство России работает над федеральной программой, цель которой – создание технологий для вживления микрочипов в мозг человека. Программа носит название «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». Она рассчитана на 2021-2029 годы. Вживленные чипы должны помочь в управлении внешними устройствами – компьютерами или экзоскелетом.

Микрочипы будут вживлять в мозг

  • Российские власти собираются запустить программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» стоимостью 54 млрд руб., чтобы к 2029 году разработать технологии вживления микрочипов в мозг человека. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ программы и близкий к Минобрнауки источник.
  • Помимо самого вживления микрочипов в рамках проекта будет вестись разработка технологий нейроинтерфейса. С помощью подобных технологий можно будет управлять внешними объектами, в том числе компьютером или экзоскелетом. Из чипа в мозге сигналы будут передаваться на внешние устройства.
  • В документе об этой программе говорится, что в будущем власти хотят использовать «интерфейсы «человек-техника» для удаленного управления самолетами, АЭС и автомобилями». Новые технологии позволят работать человеку в космосе, местах с высокой радиацией и т.д. Помогут они и людям с проблемами со здоровьем. Так, к примеру, люди, перенесшие инсульт, через специальную шапочку могут управлять экзоскелетом, говорит директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.
  • Чип в мозге позволит управлять умным домом, передавать сигналы в мозг через внешние устройства, что даст возможность видеть незрячим людям. Как отмечает основательница Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян, подобные программы уже разрабатываются в США (там вложения составят 7,2 млрд долларов в течение семи лет) и Китае (не менее 3 млрд долларов).

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • По мнению Асланян, у России в этом плане есть преимущество – в стране работают «одни из самых высококачественных ученых в нейробиологии, нейрофизиологии, философии, когнитивных науках». Кроме того, в России лидирующая физико-математическая школа в мире. Единственная проблема, которая может быть у России, – низкий уровень финансирования.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина

Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина
Экономика

Российский миллиардер попал под санкции ЕС за поддержку Лукашенко

Российский миллиардер попал под санкции ЕС за поддержку Лукашенко
Экономика 1

Россия перейдет на бюджет военного времени. Пока только в ходе учений «Запад-2021»

Россия перейдет на бюджет военного времени. Пока только в ходе учений «Запад-2021»
Экономика

Пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек с начала пенсионной реформы в России

Пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек с начала пенсионной реформы в России
Экономика 3

Узнай, страна!

В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево»

В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево»

В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода

В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода

Новости дня

13:53 В Москве больше нет доз «КовиВака». Запись на прививку приостановлена В Москве больше нет доз «КовиВака». Запись на прививку приостановлена
Путин обвинил США в перевороте на Украине и призвал Европу восстановить партнерство
Путин обвинил США в перевороте на Украине и призвал Европу восстановить партнерство
13:15 До 4 тысячи рублей выплатит «Мегафон» привившимся сотрудникам в Москве До 4 тысячи рублей выплатит «Мегафон» привившимся сотрудникам в Москве
12:21 Запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» приостановили в Москве Запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» приостановили в Москве
11:06 Псаки: США не собираются предупреждать Россию об ударах Псаки: США не собираются предупреждать Россию об ударах
09:50 В России насчитали 9 млн «лишенцев». Россия обошла по этому показателю СССР В России насчитали 9 млн «лишенцев». Россия обошла по этому показателю СССР
21 ИЮН, 19:59 МИД РФ: проект «Северный поток-2» стал ударом для США МИД РФ: проект «Северный поток-2» стал ударом для США
«Прямая линия» Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня
«Прямая линия» Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня
21 ИЮН, 17:21 Евросоюз ввел санкции против Белоруссии Евросоюз ввел санкции против Белоруссии

Узнай, страна!

00:36 В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево» В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево»
Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина
Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина
21 ИЮН, 23:57 В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода
21 ИЮН, 22:28 В Калининградской области открыли крупнейшее в России производство светодиодов В Калининградской области открыли крупнейшее в России производство светодиодов
19 ИЮН, 10:48 ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями
19 ИЮН, 10:42 Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача
19 ИЮН, 10:14 В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти
Эксперт рассказал, как погасить кредит, если нет денег
Эксперт рассказал, как погасить кредит, если нет денег
19 ИЮН, 07:21 В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды
18 ИЮН, 23:30 В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе
18 ИЮН, 18:18 В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов
17 ИЮН, 23:54 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter