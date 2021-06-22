Власти займутся вживлением микрочипов в мозг человека. На программу потратят 54 млрд рублей 304 0 Наука и технологии

Правительство России работает над федеральной программой, цель которой – создание технологий для вживления микрочипов в мозг человека. Программа носит название «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». Она рассчитана на 2021-2029 годы. Вживленные чипы должны помочь в управлении внешними устройствами – компьютерами или экзоскелетом.