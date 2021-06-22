Власти займутся вживлением микрочипов в мозг человека. На программу потратят 54 млрд рублей
22 Июня 2021 304 0 Наука и технологии
Правительство России работает над федеральной программой, цель которой – создание технологий для вживления микрочипов в мозг человека. Программа носит название «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». Она рассчитана на 2021-2029 годы. Вживленные чипы должны помочь в управлении внешними устройствами – компьютерами или экзоскелетом.
Микрочипы будут вживлять в мозг
- Российские власти собираются запустить программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» стоимостью 54 млрд руб., чтобы к 2029 году разработать технологии вживления микрочипов в мозг человека. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ программы и близкий к Минобрнауки источник.
- Помимо самого вживления микрочипов в рамках проекта будет вестись разработка технологий нейроинтерфейса. С помощью подобных технологий можно будет управлять внешними объектами, в том числе компьютером или экзоскелетом. Из чипа в мозге сигналы будут передаваться на внешние устройства.
- В документе об этой программе говорится, что в будущем власти хотят использовать «интерфейсы «человек-техника» для удаленного управления самолетами, АЭС и автомобилями». Новые технологии позволят работать человеку в космосе, местах с высокой радиацией и т.д. Помогут они и людям с проблемами со здоровьем. Так, к примеру, люди, перенесшие инсульт, через специальную шапочку могут управлять экзоскелетом, говорит директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.
- Чип в мозге позволит управлять умным домом, передавать сигналы в мозг через внешние устройства, что даст возможность видеть незрячим людям. Как отмечает основательница Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян, подобные программы уже разрабатываются в США (там вложения составят 7,2 млрд долларов в течение семи лет) и Китае (не менее 3 млрд долларов).
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- По мнению Асланян, у России в этом плане есть преимущество – в стране работают «одни из самых высококачественных ученых в нейробиологии, нейрофизиологии, философии, когнитивных науках». Кроме того, в России лидирующая физико-математическая школа в мире. Единственная проблема, которая может быть у России, – низкий уровень финансирования.
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