Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились 105 0 Экономика

Нефтегазовые доходы России после весеннего потрясения прошлого года впервые полностью восстановились. В апреле в бюджет поступило 893,1 млрд руб. нефтегазовых налогов, сообщил Минфин. Это не только вдвое больше показателя прошлого апреля, когда цены на нефть пробили дно, но и уровня 2019 года. Несмотря на падение добычи нефти на 10% и экспорта на 20%, доходы вышли на докризисный уровень. Произошло это за счет высокой цены барреля в рублях – после девальвации российской валюты она выросла на 38% за год.