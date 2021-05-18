Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились
18 Мая 2021 105 0 Экономика
Нефтегазовые доходы России после весеннего потрясения прошлого года впервые полностью восстановились. В апреле в бюджет поступило 893,1 млрд руб. нефтегазовых налогов, сообщил Минфин. Это не только вдвое больше показателя прошлого апреля, когда цены на нефть пробили дно, но и уровня 2019 года. Несмотря на падение добычи нефти на 10% и экспорта на 20%, доходы вышли на докризисный уровень. Произошло это за счет высокой цены барреля в рублях – после девальвации российской валюты она выросла на 38% за год.
Бюджет выздоровел от нефтяной болтанки
- В апреле 2021 года в федеральный бюджет поступило 893,1 млрд руб. от экспорта нефти и газа. Об этом говорится в оперативной статистике Минфина, пишет Finanz. Объем поступлений оказался вдвое больше, чем в апреле 2020 года, в момент начала пандемии. Более того, он превзошел показатель апреля 2019 года, когда бюджет собрал 723,9 млрд руб. доходов.
- Такой успех объясняется высокой ценой российской нефти марки Urals – в апреле она была на 8% дороже, чем два года назад. Из отчета «Роснефти» следует, что Urals в первом квартале стоил 59,3 доллара за баррель – на 23,3% дороже, чем в тот же период год назад. В рублях же, вследствие девальвации российской валюты, компания получала на 38% больше.
- Таким образом, благодаря девальвации рубля до 73-74 руб. за доллар властям удалось увеличить доходы бюджета при падении объемов добычи на 10% и снижении экспорта в январе – апреле на 20%.
- Дополнительно доходы бюджета поддержали высокие цены на газ. С января по апрель «Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 28%. Турция, которая еще год назад отказывалась от российского газа, купила в 1,4 раза больше, Германия – на 37% больше, Франция – на 17%, а Италия – на 11%.
- Также нефтегазовые сборы растут за счет перехода на налог на добавленный доход (НДД). По словам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, переход с режима НДПИ на НДД приведет к тому, что платежи будут увеличиваться в начале квартала, как, например, в апреле.
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- Восстановление нефтегазовых доходов может избавить Минфин от необходимости занимать. По итогам января – апреля бюджет исполнен с профицитом в 205 млрд руб., тогда как бюджет сверстан с дефицитом в 2,7 трлн руб. Если все пойдет так и дальше, то Минфину не потребуется занимать – в конце года бюджет выйдет в небольшой плюс.
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