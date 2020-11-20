Власти возьмут с россиян деньги на национальные проекты Путина 202 0 Экономика

Российские власти придумали новый источник финансирования национальных проектов президента Владимира Путина, на которые необходимо потратить 25 трлн руб. до 2030 года. Поскольку банковские счета уже обложили налогом, а большинство россиян забрали деньги из банков и понесли их на инвестиционные счета, государство готовится прийти за этими средствами.