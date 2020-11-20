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Власти возьмут с россиян деньги на национальные проекты Путина

20 Ноября 2020 202 0 Экономика
Власти возьмут с россиян деньги на национальные проекты Путина

Российские власти придумали новый источник финансирования национальных проектов президента Владимира Путина, на которые необходимо потратить 25 трлн руб. до 2030 года. Поскольку банковские счета уже обложили налогом, а большинство россиян забрали деньги из банков и понесли их на инвестиционные счета, государство готовится прийти за этими средствами.

Инвестиционные счета для желающих финансировать нацпроекты

  • Отток вкладов россиян из банков и резкий рост индивидуальных инвестиционных счетов (до 2,4 млн в первом полугодии 2020 года) заставил российские власти задуматься. Чиновники решали вопрос – как получить возможность воспользоваться деньгами на этих счетах в своих целях.
  • Несмотря на то, что количество счетов выросло на 1,8 млн, на них россияне хранят сравнительно небольшую сумму – 246 млрд руб. Но это 1% от того, что правительству нужно собрать на финансирование национальных проектов. А так как экономика сжимается, ресурсов не хватает, то и эти средства будут не лишними. Более того, их количество на счетах может вырасти.
  • Поэтому, как пишет Forbes, чиновники придумали новый вид индивидуальных инвестиционных счетов, которые будут рассчитаны под инфраструктурные стройки. Россиянам предложат положить на счет любую сумму и получить освобождение от налогов до 6% дохода и до 120 тыс. руб. индивидуального взноса.
  • Однако все льготы будут предоставляться только по истечении 10 лет. Это обусловлено тем, что деньги пойдут на строительство крупных инфраструктурных проектов и «потребностями в технологическом перевооружении отраслей российской экономики». У инвестиционных счетов, которые существуют сейчас, льготный период для налогов наступает через три года, а сумма инвестиций ограничена 1 млн руб.
  • Источник Forbes прямо сказал, что инфраструктурные проекты упомянули для «политической поддержки». Правительству просто нужны длинные деньги, а национальные проекты могут привлечь людей участвовать в них и отдавать свои деньги. Показательно, что у властей нет точного списка проектов, в которые граждане смогут вкладывать. Описания Центробанк очень размыто: деньги могут пойти на транспортную, социальную, коммунальную сферу и т.д.
  • В самих нацпроектах есть упоминание о том, что деньги на них могут приходить из разных источников, включая частные инвестиции. Поэтому населению предложат скинуться на реализацию «инфраструктурных проектов» сроком на 10 лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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