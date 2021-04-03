Власти создают замену YouTube перед его возможной блокировкой 268 0 Политика

Платформа RuTube объявила о перезапуске и «полной переработке» дизайна. Как сообщили его разработчики РИА Новости, контент на платформе теперь доступен без регистрации, а у авторов появилась возможность для его монетизации. По словам эксперта, российский клон американского YouTube готовится к административному давлению на «старшего брата». Согласно закону, который президент Путин подписал в конце декабря, Роскомнадзор может замедлять и блокировать иностранные интернет-платформы за цензуру в отношении государственных российских СМИ.