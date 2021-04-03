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Власти создают замену YouTube перед его возможной блокировкой

3 Апреля 2021 268 0 Политика
Власти создают замену YouTube перед его возможной блокировкой

Платформа RuTube объявила о перезапуске и «полной переработке» дизайна. Как сообщили его разработчики РИА Новости, контент на платформе теперь доступен без регистрации, а у авторов появилась возможность для его монетизации. По словам эксперта, российский клон американского YouTube готовится к административному давлению на «старшего брата». Согласно закону, который президент Путин подписал в конце декабря, Роскомнадзор может замедлять и блокировать иностранные интернет-платформы за цензуру в отношении государственных российских СМИ.

YouTube готовят замену

  • Принадлежащий «Газпром медиа» RuTube, который появился как отечественный аналог YoTube, но не смог обрести популярность в стране за время существования, объявил о перезапуске. Как пишет РИА Новости со ссылкой на разработчиков, на ресурсе отменили обязательную регистрацию по номеру телефона, изменили дизайн и добавили возможность для монетизации авторов контента.
  • Пока представлена бета-версия сайта с подкастами и трансляциями, позднее появится возможность для стримов. Однако в нынешнем виде платформа все еще выглядит как филиал телевидения в интернете – на первом экране шоу принадлежащего «Газпром медиа» канала ТНТ и других ТВ-каналов. Авторского контента – минимум.
  • Платформа обещает перезапустить мобильное приложение Smart-TV в третьем квартале. Своим названием оно так же подчеркивает ориентацию на ретрансляцию телепередач. При этом, по словам главы «Газпром медиа» Александра Жарова, цель компании – сделать хостинг «не хуже, чем YouTube».
  • РИА Новости приводят мнение директора регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Дениса Кувикова, который прямо говорит, что RuTube как российский клон YouTube готовится к административному давлению на «старшего брата» и спешит расширить свои возможности. Его задача – «хотя бы немножко соответствовать» более сильному конкуренту. Но пока это категорически не выходит.
  • Российские власти намерены в будущем ограничить YouTube и уже приняли все необходимые для этого законы. Причина возможной блокировки YouTube в России – невероятная популярность видеохостинга, на котором обращения Владимира Путина показывают реальную поддержку российского президента – они набирают в десятки раз больше дизлайков, чем «пальцев вверх». Более того, YouTube заблокировал каналы российской госпропаганды, которая так же не пользовалась зрительской популярностью.

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  • В связи с этим президент Путин подписал закон, который разрешает Роскомнадзору замедлять и блокировать иностранные интернет-платформы за цензуру в отношении российской госпропаганды. В Минцифры заявили, что иностранные платформы «узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории». Теперь российские власти стремятся ограничить доступ россиян к альтернативной точке зрения на происходящее в стране.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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