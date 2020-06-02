Власти России скрывают реальные цифры. Они публикуют их ночью, боясь широкой огласки 613 0 Политика img_copyright

Российские власти из-за глубокого кризиса в экономике и пандемии коронавируса все чаще публикуют «неприятные» цифры о состоянии дел ближе к позднему вечеру. Тем самым, утверждают источники агентства Reuters, власти добиваются того, «чтобы не было с утра никаких новостей». До этого публикации важной информации от Росстата происходили до 16.00, но теперь они часто случаются после 21.00.