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Власти России скрывают реальные цифры. Они публикуют их ночью, боясь широкой огласки
2 Июня 2020 613 0 Политика
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Российские власти из-за глубокого кризиса в экономике и пандемии коронавируса все чаще публикуют «неприятные» цифры о состоянии дел ближе к позднему вечеру. Тем самым, утверждают источники агентства Reuters, власти добиваются того, «чтобы не было с утра никаких новостей». До этого публикации важной информации от Росстата происходили до 16.00, но теперь они часто случаются после 21.00.
Ночные публикации плохих новостей
- Как пишет Reuters, изменения в публикации данных Росстата, который курирует Минэкономразвития, стали происходить в мае, когда пришли первые обобщенные сведения о состоянии экономики в «нерабочем» апреле.
- Правительство Мишустина хотело вообще засекретить апрельскую статистику, но чиновники «высокого уровня» объяснили, что так делать нельзя. Поэтому правительство попыталось «загнать информацию в поздний вечер», чтобы к этому было меньше внимания.
- Так, например, информацию о промышленном производстве Росстат представил 21 мая в 21.00. Оперативный доклад о ситуации в экономике вышел через неделю в это же время. В нем была оценка безработицы и розничных продаж. До мая все данные публиковались Росстатом в 16.00 на протяжении долгих лет.
- По словам источника Reuters, Росстату запретили публиковать данные в это время и требуют перенести его так, «чтобы не было с утра никаких новостей». Как утверждает другой источник, цель поздней публикации – не дать журналистам время для подготовки и работы с цифрами, не позволить им поговорить с экспертами. «Если цифра выходит в 7-8 вечера, хвост распространения короче», – говорит источник. Третий собеседник агентства добавляет: «Они (власти) все еще мыслят передовицами».
- Такого же принципа поздних публикаций стало придерживаться Минэкономразвития. Картина деловой активности вышла 30 апреля после 20.00, а оценка падения экономики в апреле – в конце мая в 22.30. То же самое трехлетний макропрогноз – он был озвучен в 23.00. В правительстве отказываются комментировать причину, по которой все наиболее важные данные публикуются поздно вечером. В Минэкономразвития объясняют все удаленной работой сотрудников и техническими сложностями.
- В действительности Россия погрузилась в худший кризис с 1991 года. Промышленное производство обрушилось на 6,6%, оборот розничной торговли на 23,4%, безработица составила 5,8%. ВВП в апреле рухнул на 12% в годовом выражении. По итогам года экономика сократится на 5%. В правительстве все спихивают на Росстат – вся проблема в нем, говорит источник Reuters. «Пока о чем-то не написано, этого нет». Поэтому сами публикации об экономическом крахе для власти болезненнее, нежели сам экономический крах.
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