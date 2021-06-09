Власти приготовились – Россия может утратить лидерство в экспорте газа к 2024 году
9 Июня 2021 214 2 Экономика
Российские власти допускают, что к 2024 году страна перестанет быть мировым лидером по экспорту газа. Такой сценарий заложен в Энергетическую стратегию России до 2035 года. В связи с этим документ предполагает повышение добычи нефти и газового конденсата в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Между тем ближайший конкурент России – Катар намерен стать лидером к 2025 году.
Лидерство уходит из рук
- До 2024 года Россия останется мировым лидером по экспорту газа, но после рискует уступить «пальму первенства» и обосноваться на второй строчке. Об этом говорится в Энергетической стратегии России до 2035 года, которая опубликована на сайте Минэнерго. Первым на документ обратило внимание РИА Новости.
- Впрочем, Россия может сохранить за собой лидерство. Но для этого в среднесрочном периоде придется решать вопросы, связанные с повышением добычи нефти и газового конденсата на неосвоенных территориях – в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Кроме этого, России потребуется в несколько раз увеличить производство СПГ и нарастить объемы экспорта на самый перспективный рынок мира – в Азиатско-Тихоокеанский регион.
- В 2020 году «Газпром», обладающий монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, экспортировал на 10% меньше, чем годом ранее – 179,3 млрд кубометров газа против 199,2 млрд. Главный конкурент России на газовом рынке – Катар. В 2019 году Россия продала всего 261 млрд кубометров газа (включая страны СНГ), а Катар – 143 млрд кубометров. У США третье место –132 млрд кубомтеров.
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- В 2020 году Катар объявил о намерении стать мировым лидером по экспорту газа. Министр энергетики и главный исполнительный директор Qatar Petroleum Саада Шерида аль-Кааби назвал Катар самым эффективным производителем в мире, способным преодолеть любые рыночные шоки. Катар намерен нарастить производство в 1,5 раза к 2025 году. Помогать ему в этом будет Китай – он вложит в разработку Северного месторождения 28,7 млрд долларов. России китайские партнеры даже не заняли деньги на строительство «Силы Сибири».
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Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ 3 января 2014 г.) документ показывает, что дел в РФ столько, что этому поколению не справится и никого не догнать не то что бы к 30 году, а вообще. но важнее локальные конфликты, гонка вооружений и противостояние всему миру...
это только по природопользованию...Угрозы для России в указанной сфере: неблагополучное состояние окружающей среды (загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов, почв, деградация биотических компонентов и экосистем); рост объемов отходов производства и потребления, накопленного экологического ущерба; нарастание негативного воздействия изменений климата, в т.ч. опасных гидрометеорологических явлений (наводнений, паводков, снежных лавин и селей, ураганов, шквалов и др.); недостаточная эффективность мониторинга последствий природных и техногенных катастроф; отсутствие рынка экологических услуг; истощение дешевых запасов качественных углеводородов, а также ряда других стратегически важных природных ресурсов (фосфоритов, редкоземельных металлов и др.); низкий уровень извлечения сырья при разработке месторождений углеводородов; значительная доля устаревших, экологических грязных производств низкого уровня передела; низкая культура экологического поведения; недостаточные объемы и низкая эффективность геологоразведочных работ.