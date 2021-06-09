Власти приготовились – Россия может утратить лидерство в экспорте газа к 2024 году 214 2 Экономика

Российские власти допускают, что к 2024 году страна перестанет быть мировым лидером по экспорту газа. Такой сценарий заложен в Энергетическую стратегию России до 2035 года. В связи с этим документ предполагает повышение добычи нефти и газового конденсата в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Между тем ближайший конкурент России – Катар намерен стать лидером к 2025 году.