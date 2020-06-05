Власти потеряли русский лес площадью с Бразилию. О нем нет достоверной информации 293 0 Экономика img_copyright

По данным Счетной палаты, у государства нет достоверной информации о 84,4% лесного фонда страны. К такому выводу в ведомстве пришли после проверки расходования средств на лесоустройство. Чтобы обновить информацию о лесах, необходимо потратить из бюджета от 14,5 до 83,2 млрд руб. – в зависимости от способа оценки леса: наиболее дорогим будет глазомерный способ.