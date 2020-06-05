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Власти потеряли русский лес площадью с Бразилию. О нем нет достоверной информации

5 Июня 2020 293 0 Экономика
Власти потеряли русский лес площадью с Бразилию. О нем нет достоверной информации
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По данным Счетной палаты, у государства нет достоверной информации о 84,4% лесного фонда страны. К такому выводу в ведомстве пришли после проверки расходования средств на лесоустройство. Чтобы обновить информацию о лесах, необходимо потратить из бюджета от 14,5 до 83,2 млрд руб. – в зависимости от способа оценки леса: наиболее дорогим будет глазомерный способ.

Внутренняя Бразилия

  • Согласно сведениям Рослесхоза, площадь лесов России составляет 1,145 млн га. По подсчетам Счетной палаты, о 967 млн га у государства нет достоверной информации. Общая площадь неучтенного должным образом леса сопоставима с территорией Бразилии.
  • Главная проблема государственного учета – давность сведений: многие из них не обновлялись больше 10 лет. Также нет единой информационной базы о том, как используются леса. Отсутствуют данные об объеме лесозаготовок, обороте и экспорте лесоматериалов.
  • В Счетной палате подчеркивают, что проблема особенно актуальна для Сибири и Дальнего Востока. В этих регионах почти вся информация о лесном фонде десятилетней давности – это касается 93,3% лесов Сибири и 96,6% Дальнего Востока. Учитывая незаконную вырубку и вывоз леса, а также пожары, вполне вероятно, что в этих регионах гораздо меньше леса, чем указано в государственных документах.
  • По данным Счетной палаты, объем незаконных рубок составляет 1,3 млн кубических метров в год, а сумма ущерба – 11-12 млрд руб. ежегодно. Вырубается в год 16-17 тыс. единиц леса. Уровень незаконных рубок устойчиво сохраняется на протяжении последних 10 лет.
  • Больше всего незаконно вырубают лес в Иркутской области – 0,6 млн кубомтеров. Ущерб от этого составляет ежегодно 4,4 млрд руб. Во многом так происходит из-за низкого уровня контроля со стороны правоохранительных органов и отсутствия учета лесоматериалов, а также информационного между контролирующими органами.
  • Счетная палата считает, что на приведение в порядок учета лесного хозяйства страны необходимо от 14,5 до 83,2 млрд руб., которые будут потрачены либо на работу дешифровочным способом (15 руб. за га), либо на работу глазомерным способом (86 руб.).
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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