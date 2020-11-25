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Власти порезали расходы на пенсии, пособия и медицину ради себя и силовиков
25 Ноября 2020 801 0 Экономика
Государственная дума, которой предстоит смениться в 2021 году, приняла во втором чтении противоречащий интересам российского народа федеральный бюджет. Несмотря на кризис в экономике и пандемию, депутаты проголосовали за урезание расходов на пенсии, социальные пособия и медицину. Вместо этого они увеличили расходы на силовиков, оборону и пропаганду. При этом в бюджет заложено резкое увеличение сборов с граждан и бизнеса.
Бюджет не в интересах народа
- Госдума приняла во втором чтении федеральный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В нем окончательно закрепляется переход к принципу «люди – новая нефть». Сырьевая труба принесет бюджету 5,987 трлн руб., что будет больше показателя текущего года на 860 млрд руб., но на 2 трлн меньше, чем в 2019 году. В то же время прочие сборы достигнут 12,778 трлн руб., главным образом – это налоги с граждан и бизнеса.
- Общие расходы при этом сокращаются на 1,214 трлн руб. В частности, секвестр затронул здравоохранение – финансирование будет сокращено на 11%, до 1,129 трлн руб. На социальной политике, которая включает в себя различные пособия, будет сэкономлено 172,6 млрд руб. Финансирование составит 5,594 трлн руб. Программы поддержки безработных и семей с детьми идут под нож.
- Экономия затронет и трансферт Пенсионному фонду – он будет урезан на 1,263 трлн руб., до 3,444 трлн. На ЖКХ будет сэкономлено 61,8 млрд руб., на физкультуре и спорте – 9,1 млрд руб., на культуре и кино – 9,8 млрд руб., на поддержке регионов – 221,1 млрд руб.
- Расходы вырастут на 135,9 млрд руб., до 3,236 трлн руб., на мегапроекты, госкорпорации и инфраструктурные стройки. Увеличится финансирование государственной пропаганды – на 1,6 млрд руб., до 102,8 млрд.
- На национальную безопасность и правоохранительные органы будет потрачено на 97,6 млрд руб. больше – 2,456 трлн. На силовиков в целом уйдет 25% бюджета, или каждый четвертый рубль налогоплательщиков.
- Вырастет и стоимость обслуживания госдолга – на 34%, до 1,203 трлн руб. Это прямой результат политики властей, которые отказались профинансировать дефицит из резервов и предпочли увеличить госдолг страны до 20% ВВП. Однако в следующем году дефицит составит 2,7 трлн руб. И его Минфин так же закроет за счет наращивания госдолга.
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