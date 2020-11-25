Власти порезали расходы на пенсии, пособия и медицину ради себя и силовиков 801 0 Экономика

Государственная дума, которой предстоит смениться в 2021 году, приняла во втором чтении противоречащий интересам российского народа федеральный бюджет. Несмотря на кризис в экономике и пандемию, депутаты проголосовали за урезание расходов на пенсии, социальные пособия и медицину. Вместо этого они увеличили расходы на силовиков, оборону и пропаганду. При этом в бюджет заложено резкое увеличение сборов с граждан и бизнеса.